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Интервью

Александр Никитин: Тамбовщина нацелена на инновации

15:2024.08.2017
(обновлено: 15:23 24.08.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГубернатор Тамбовской области Александр Никитин. Архивное фотоГубернатор Тамбовской области Александр Никитин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Об успехах и проблемах Тамбовской области в год ее 80-летия глава региона Александр Никитин рассказал корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной:

- Александр Валерьевич, импортозамещение — одна из наиболее актуальных тем в последнее время. Что делается в этом направлении на Тамбовщине?

— Тамбовская область, как и вся страна, работает на выполнение задач, поставленных президентом России. Мы активно участвуем и в программах импортозамещения, которые реализуются под эгидой министерства промышленности и торговли России. Особое внимание — стратегическим отраслям. Основу регионального плана по импортозамещению составили именно новые производственные программы ведущих промышленных предприятий области.

Вид на Тамбов. Архивное фото
© Fotolia / Sergey Lavrentev
В Тамбовской области создали третий индустриальный парк

Приведу один из самых ярких примеров — тамбовский завод "Пигмент". В федеральный план по импортозамещению в химической промышленности он был включен в 2015 году. Но продукция, которую они производят — акриловые эмульсии, присадки, и так далее, требовала модернизации. Руководство завода услышало нашу озабоченность возможными рисками — я о них говорил еще в прошлом году — и обратилось к областной власти за помощью в этом вопросе. В итоге после встреч в правительстве, обсуждения этого вопроса с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, нас поддержали на федеральном уровне. После чего предприятие было включено в план, чтобы завод мог получить господдержку. Это льготы на субсидирование процентной ставки, компенсационные затраты, связанные с инвестиционными вложениями.

Сегодня "Пигмент" — лидер отрасли. Сейчас на заводе запущено производство импортозамещающей продукции в рамках двух инвестпроектов: организация производства фталоцианина меди и расширение мощности производства акриловых эмульсий. Предприятие сумело расширить географию и рынки сбыта, имеет определенный прирост по объемам продукции, налоговым поступлениям, не сократило занятость.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин на встрече с представителями СМИ. Архивное фото
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Тамбовщина выделит 30 млн рублей на модернизацию троллейбусного парка

В целом мы имеем положительную динамику показателей промпроизводства. По данным нашего управления по развитию промышленности и предпринимательства, за 5 месяцев 2017 года индекс физического объёма производства составил 105,8%. Объем инвестиций в основной капитал в обрабатывающих производствах за I квартал составил 1860,3 миллиона рублей или 104,8 % к уровню прошлого года.

Что касается сельского хозяйства, то наша переработка в прошлом году давала потрясающие результаты по сравнению с другими регионами. Сегодня линейка продовольственных продуктов позволяет решать задачи по импортозамещению, поставленные государством.

Параллельно мы говорим о новых инвестпроектах, которые мы начали в 2015 году. На территории региона построено разделочное производство одной из крупных сетей супермаркетов. Для Тамбовской области это мощный катализатор для сельского хозяйства в целом, и для отрасли животноводства, в частности. Уже 15 муниципальных образований со своими фермерскими хозяйствами заявились на участие в этом проекте: будут поставлять продукцию для цеха. Продукция будет реализовываться в нашей области и за ее пределами.

- Есть ли на территории области крупные проекты с иностранными инвестициями?

— В нынешнем году введено в эксплуатацию российско-испанское предприятие "Тамбовская индейка". На сегодняшний день оно считается самым крупным производством мяса индейки в стране. Проект ждет продолжение — дальнейшее увеличение мощностей. Скажу с гордостью, что предприятие демонстрирует современный, инновационный облик тамбовской промышленности.

Туристка с компасом. Архивное фото
© Fotolia / Nastassia Yakushevic
Тамбовскую область посетили свыше 400 тысяч туристов в первом полугодии

Есть и другие проекты, связанные с иностранными инвестициями, запланированные на следующий год. Сейчас идут переговоры с австрийской фирмой BOXMARK по кожевенному производству. Партнеры внимательно рассматривают все аспекты и ожидают от нас определенный пакет льгот. Мы, в свою очередь, тоже изучаем все условия и готовы к плодотворному сотрудничеству и активной работе. Несомненно, заинтересованность иностранных инвесторов повысилась, когда они увидели, что у нас появилась необходимая инфраструктура. Отмечу, что город Котовск, где планируется размещение площадки, планирует стать территорией опережающего развития.

- Наша встреча проходит в юбилейный год. С какими результатами Тамбовщина подходит к своему 80-летию?

— Сегодня Тамбовская область — один из аграрных лидеров и в федеральном округе, и в стране в целом. Если взять сельскохозяйственные отрасли, мы почти везде в топе лидеров. Совсем скоро будет введен в эксплуатацию завод по глубокой переработке зерна в Мичуринском районе. Он позволит выпускать сырье для пищевой и кондитерской промышленности, чтобы заместить аналогичную иностранную продукцию. Идет масштабная реконструкция Кирсановского сахарного завода "Кристалл". Это будет самой большой сахарный завод в мире!

Денежные купюры России. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Шесть тамбовских НКО получили президентские гранты почти на 8 млн рублей

На территории области создаются сразу три индустриальных парка: "ДЕГА-Тамбов", "Котовск" и "Уварово". Постановление о создании индустриального парка с универсальной специализацией на территории города Уварово я подписал буквально на днях. По моему мнению, надо активнее использовать промплощадки с выгодным расположением, там, где уже существуют инженерные коммуникации. Например, территория "Уварово" — а это 28 гектаров — обеспечена электроснабжением, водой, газом. Инвестору это выгодно — не надо согласовывать документы на выделение мощностей и платить за подключение.

© Предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской области
© Предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской области

Новое производство — это и решение вопросов импортозамещения, и рабочие места, то есть дополнительные доходы для населения. Говорят, что наша область — один из аутсайдеров по средней зарплате. Но мы поднялись на две-три строчки в рейтингах, направив на эти цели 6,5 миллиардов рублей.

Еще одна актуальная тема — модернизация ЖКХ. В прошлом году на тепловой комплекс было выделено 250 миллионов рублей, в нынешнем году только для нужд Тамбова — 700 миллионов. Ежедневно мне сообщают о ходе ремонтных работ. Контроль жесткий. Сегодня в области модернизировано и построено 32 котельных — в Мичуринске, Котовске, Моршанске, Мучкапе….

Семья в саду. Архивное фото
© Fotolia / ilfotokunst
В Тамбовской области в 2017 году заложат новые сады на 800 гектарах

Если говорить о задолженностях, то просроченная кредиторская задолженность практически по всем муниципалитетам сведена к нулю. Не скрою, у нас было более 900 миллионов рублей кредиторской задолженности по Тамбову плюс просроченные платежи. Все долги закрыты. В прошлом году направили 560 миллионов на погашение задолженности, в этом году уже выплачено более 512 миллионов. Это тоже достижение.

В заключение хочу пригласить вас им ваших читателей на международную Покровскую ярмарку — в этом году она будет проходить в Тамбове уже в седьмой раз, с 14 по 15 октября. Ярмарка стала мощным туристическим событием, которое привлекает в Тамбов людей вновь и вновь. Здесь можно пройти по рядам, посмотреть экспозиции, отведать наших замечательных продуктов, купить тамбовские товары. В этом году мы приготовим для гостей новые сюрпризы. Кстати, Покровская ярмарка — не только для туристов. Как и в прошлый год, в год юбилея области здесь будет работать специальный Деловой центр, где можно узнать об экономике края, возможностях инвестиций. Это для нас еще один инструмент привлечения бизнеса на Тамбовщину, возможность для наших предприятий заключить интересные контракты.

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