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Интервью

Джозеф Джон Гарсия: Гибралтар уверен в своем будущем после Вrexit

13:0014.06.2017
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© Фото предоставлено правительством ГибралтараЗаместитель Главного министра Гибралтара Джозеф Джон ГарсияЗаместитель Главного министра Гибралтара Джозеф Джон Гарсия
© Фото предоставлено правительством Гибралтара

Позиция Евросоюза, предоставившего Испании карт-бланш в решении вопросов, связанных с Гибралтаром, уже после официального выхода Великобритании из Евросоюза, стало "пощечиной" жителям Скалы, ведь 96% гибралтарцев на прошлогоднем референдуме проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС. Даже под угрозой наказания и перед перспективой экономических потерь после Brexit жители Гибралтара не согласятся на совместный суверенитет Испании и Великобритании, заявил заместитель Главного министра Гибралтара Джозеф Джон Гарсия в интервью корреспонденту РИА Новости в Испании Елене Шестерниной.

—  Как скажется выход Великобритании из ЕС на Гибралтаре? Прогнозируете ли вы отток капитала и уход компаний?

— 96% жителей Гибралтара на референдуме проголосовали за то, чтобы Великобритания осталась в ЕС. Это был самый высокий процент "за". Правительство уверено в будущем Гибралтара после выхода Великобритании из Евросоюза. После референдума мы провели подробное исследование о возможных последствиях Brexit для бизнеса — как государственного, так и частного. Анализ показал, что беспрепятственное пересечение границы между Гибралтаром и Испанией очень важно для экономик по обе стороны границы. 12 тысяч человек, живущих в Испании, работают в Гибралтаре, в основном это испанские граждане, но также представители почти всех стран Евросоюза.

Флаг Гибралтара и Великобритании
© РИА Новости / Елена Шестернина
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Беспрепятственное пересечение границы важно для трудящихся, туристов и жителей по обе стороны границы. Надо учитывать, что Гибралтар обеспечивает 25% ВВП соседнего испанского региона, а также что он второй работодатель для Андалусии — после местного правительства.

Экономика Гибралтара продолжает расти, мы продолжаем получать запросы на выдачу лицензий юридическим лицам, которые хотят работать в Гибралтаре. В этом плане после решения о выходе из ЕС негативных последствий не было.

Проведенный нами анализ показал, что более 90% нашего бизнеса в сфере финансовых услуг связано с Великобританией, а не Европейским Союзом. Великобритания гарантировала, что по меньшей мере существующий сейчас уровень доступа на британский рынок останется. Это помогло заверить производителей, что ничего не изменится.

© РИА Новости / Елена ШестернинаВид Гибралтара
© РИА Новости / Елена Шестернина
Вид Гибралтара

—  Каковы возможности Гибралтара получить особый статус после Brexit? Каким образом, на ваш взгляд, должен решаться вопрос Гибралтара на втором этапе переговоров между Великобританией и ЕС — уже после официального выхода Великобритании из единой Европы? Каков наилучший вариант для региона?

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мэй пообещала обсудить с парламентариями смягчение условий Brexit

— Гибралтар уже имеет особый статус в Европейском Союзе, иной, чем Великобритания. Мы являемся единственной Британской заморской территорией, в отношении которой законодательство ЕС применяется с некоторыми исключениями. Сложно сказать, чем закончатся переговоры. Они даже не начались.

— Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис призвал "не придавать абсолютного значения" вопросу Гибралтара при обсуждении соглашений по выходу Великобритании из ЕС. Вам не кажется, что Испания смягчила свою позицию? Каких дальнейших шагов вы ожидаете от Мадрида?

— Испания также публично объявила, что она хочет получить выгоду от Brexit c тем, чтобы продвинуться в своих устаревших требованиях о суверенитете над Гибралтаром. Правда в том, что одно не имеет никакого отношения к другому, хотя Испания это связала. Мадрид пытается усложнить и так сложный вопрос. Вы помните, что предыдущий министр господин Маргальо (бывший министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Гарсия Маргальо — ред.) заявлял, что единственные перспективы развития Гибралтара заключаются в том, чтобы уступить суверенитет Испании.

Флаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Переговоры по Brexit начнутся 19 июня, подтвердил британский министр
Против этого выступили более 98% жителей Гибралтара на референдуме, который состоялся в 2002 году, это отвергают все политические партии и парламент Гибралтара в полном составе. Поэтому нам необходимо, чтобы Великобритания внимательно следила за тем, что Испания может попытаться сделать в период ведения переговоров.

Здесь в Гибралтаре мы выучили уроки истории и не ослабим бдительность.

—  Почему Гибралтар категорически отказывается от совместного британско-испанского суверенитета? Не изменилось ли мнение жителей Гибралтара после референдума?

— Совместный суверенитет превратит Гибралтар в "колонию" обеих стран — и Великобритании, и Испании. Мы бы поменяли одного "владельца колонии" на двух. Правительство Гибралтара хочет деколонизации, чтобы его убрали из списка ООН несамоуправляющихся территорий. Мнение жителей Гибралтара не изменилось.

Председатель Европарламента итальянец Антонио Таяни. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вы должны иметь в виду, что Испания потеряла Гибралтар после его завоевания в 1704 году и уступила его на неограниченный срок Соединенному Королевству в 1713 году. То есть навсегда. Люди, которые обосновались на Скале после 1704 года, — это мигранты со всего Средиземноморья и более отдаленных регионов. Эти люди живут здесь более трехсот лет, то есть дольше, чем США существуют как страна. Гибралтарцы имеют свои права, и должна произойти деколонизация в соответствии с принципами Устава ООН. Мы не можем перейти от статуса "колонии" Соединенного Королевства в статус "колонии" Испании.

© РИА Новости / Елена ШестернинаГраница Гибралтара с Испанией
© РИА Новости / Елена Шестернина
Граница Гибралтара с Испанией

—  Считаете ли вы, что Лондон в достаточной степени защитит интересы Гибралтара?

— Переговоры пока не начались. Однако ничто не говорит о том, что Великобритания не будет защищать наши интересы. У нас есть доступ к британскому правительству на самом высоком уровне с момента проведения референдума, они услышали наши опасения и приняли их во внимание.

— Как вы оцениваете позицию ЕС, заявившего о необходимости учитывать мнение Мадрида по Гибралтару на втором этапе переговоров с Великобританией — уже после Brexit?

Флаг Ирландии. Архивное фото
© Flickr / Iker Merodio
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— Двойное вето, предоставленное Евросоюзом Испании по поводу Гибралтара в официальных указаниях ЕС, стало пощечиной 96% проевропейски настроенным людям, которые проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС. На самом деле в этом нет необходимости, поскольку любая страна-член ЕС обладает правом вето на все. В указаниях (в указаниях по ведению переговоров между ЕС и Великобританией, одобренных 29 апреля саммитом глав государств 27 стран ЕС- ред.) говорится: как только Великобритания покинет Евросоюз, Испания будет иметь второе вето в применении к Гибралтару мер, согласованных между Соединенным Королевством и ЕС. Это означает, что оно не будет применяться в договоре о выходе, который надо согласовать до того, как Великобритания покинет ЕС, но будет применяться в так называемом договоре о будущих отношениях. Нам необходимо понять, что произойдет в будущем. Это было бы крайне иронично, если Европейский Союз, который любит проповедовать идеи прав человека, свободы и демократии, санкционирует нарушение прав жителей Гибралтара под диктовку одной из стран-членов.

 

 

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