Александр Шевелев: "Северсталь" ожидает улучшения финансовых показателей

Текущий год, по прогнозам экспертов, должен был стать переломным для российской металлургии, от которой ждали перехода от снижения объемов производства к росту. О том, сбылись ли прогнозы, о планах компании на текущий год и решении ее ключевых задач РИА Новости в рамках ПМЭФ-2017 рассказал генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев.

— В начале года "Северсталь" ожидала восстановления спроса на внутреннем рынке стали примерно на 2%. Как вы оцениваете текущую ситуацию на рынке, пересматривался ли данный прогноз? © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Путин призвал глав регионов России открывать бизнесу новые возможности

— Мы по-прежнему согласны с прогнозом worldsteel по России на 2017 год — рост примерно на уроне 1,5-2%. И мы видим, что этот прогноз подтверждается. В качестве основных драйверов выступают прежде всего автомобильная и строительная отрасли. Можно констатировать, что 2017 год достаточно успешен для российского рынка. На фоне восстановления отечественной экономики после трехлетнего спада мы видим рост. При этом worldsteel прогнозируют, что в 2018 году рост продолжится.

— В первом квартале средние цены реализации стальной продукции выросли к предыдущему кварталу на 8-21%. Какова ценовая динамика сейчас? Что, на ваш взгляд, будет с ценами на рынке во второй половине года?

— Динамика внутренних (российских) цен с небольшой задержкой повторяет динамику мировых цен. Мы видели рост цен в конце прошлого года. Частично эта база высоких цен перешла и в 2017 год. Но по мере роста предложения продукции на рынке цены стали снижаться. Сейчас уровень цен уже близок к затратам маржинальных производителей, поэтому мы не ожидаем дальшейшего сильного падения как цен на сырье, так и на сталь. Можно сказать, что цены стабилизируются.

— Каким ожидается объем производства стали компанией по итогам 2017 года?

— С учетом того, что загрузка наших производственных мощностей остается на уровне, близком к 100%, мы рассчитываем сохранить объем производства в 2017 году на уровне прошлого года, то есть около 11,5 миллиона тонн.

— Какими, по сравнению с прошлым годом, могут быть финансовые итоги текущего года? Можно ли подвести предварительные итоги второго квартала и первого полугодия?

— Мы обычно не даем конкретных финансовых прогнозов. Но могу сказать, что, по нашим ощущениям, во втором квартале финитоги будут схожи с результатами первого, может быть, немного сильнее. Соответственно, в целом по году при текущих ценах и примерно таком же объеме производства, как в прошлом году, ожидается рост выручки, и, несмотря на рост затрат, мы ожидаем улучшения основных финансовых показателей

— Какими могут быть рекомендации менеджмента по дивидендам за второй квартал? © РИА Новости / Евгений Биятов Перейти в фотобанк НА ПМЭФ представят рейтинг регионов по состоянию инвестклимата

— Мы не планируем менять дивидендную политику компании, которая предполагает, что, пока отношение чистого долга к EBITDA находится в диапазоне от 0,5 до 1, мы будем выплачивать не менее половины чистой прибыли. Но текущая дивидендная политика не ограничивает нас в плане более щедрых выплат. Чем ближе к 0,5, тем, соответственно, может быть выше процент выплат. Пока наша долговая нагрузка остается в пределах 0,5х чистый долг/EBITDA, мы будем рассматривать весь свободный денежный поток как базу для выплаты дивидендов. По итогам первого квартала этот показатель составил 0,4x. Мы не рассчитываем, что уровень чистый долг/EBITDA существенно изменится от того, что есть сейчас. Будем стараться держать его в диапазоне 0,5-0,7. Исходя из этого, соответственно, планировать свои дивидендные выплаты.

— Еще по финансам. "Северстали" предстоит погасить в текущем году 649 миллионов долларов, и планировалось это сделать за счет имеющегося кэша. А по погашению 549 миллионов долларов в 2018 году вопрос открыт. За счет чего планируется погашение? Есть ли у "Северстали" в ближайшем будущем планы по выходу на долговой рынок с учетом благоприятного соотношения долг/ EBITDA и успешного размещения евробондов уже в этом году?

— Вы правы, все инвестиционные проекты мы финансируем из собственных средств. Есть значительный объем ликвидности на счетах, у нас комфортная долговая нагрузка. Долг к выплате в этом и следующем году мы без труда покроем за счет собственных средств и средств, привлеченных по итогам размещения евробондов и конвертируемых облигаций. Поэтому острой потребности привлекать средства в среднесрочной перспективе у нас нет.

В то же время рынок мы изучаем всегда, смотрим на ситуацию, анализируем, в какой момент нам наиболее выгодно привлекать средства. Выходя на рынок долга, очень важна оперативность, умение поймать момент, потому что окна возможностей очень быстро закрываются. И как показывает опыт с евробондами и конвертируемыми бондами, которые мы разместили в этом году по рекордно низким для российских компаний ставкам, финансисты "Северстали" успешно с этой задачей справляются.

— В начале года "Северсталь" анонсировала план по капзатратам в объеме 43 миллиардов рублей, то есть на уровне предыдущего года. Подвергался ли он корректировке? Есть ли уже примерная оценка, какими будут капзатраты в 2018 году?

— Нет, мы работаем в рамках плана. В 2017 году инвестиционная программа "Северстали" составит около 43 миллиардов рублей и будет сфокусирована на приоритетных направлениях стратегии компании: дальнейшее снижение издержек, увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, повышение безопасности труда, экологии и клиентоориентированности. Это будут инициативы в области информационных технологий, которые направлены на совершенствование операционных процессов и клиентских сервисов.

В последующие годы мы сосредоточим внимание на первом переделе — уже анонсирован проект реконструкции одной из крупнейшей в мире доменных печей — ДП№5 "Северянка". Кроме того, запланирована реконструкция коксовой батареи №4. В любом случае CAPEX останется в рамках нашей стратегической цели — не выше 700 миллионов долларов в год.

— Как вы оцениваете ситуацию на угольном рынке? Цены после резкого роста в конце прошлого года теперь снижаются. Насколько они могут упасть и можно ли ожидать их восстановления?

— Было два пика роста цен: один в ноябре 2016 года и второй в апреле 2017 года. Сейчас, когда последствия наводнения в Австралии устранены и на рынок вернулись привычные обьемы угля, цена снижаются, что было ожидаемо. Поэтому наш прогноз — дальнейшее снижение цен на рынке угля, чему будет способствовать рост предложения на рынке: поставки угля на рынок будет стимулировать высокая цена и уже в июне ожидается его переизбыток.

— Какая сейчас ситуация с восстановлением добычи угля на шахте "Северная", отработка запасов которой планировалась с 2020 года через шахту "Комсомольская"? Подготовлен ли соответствующий техпроект? Оценены ли затраты на возобновление добычи?

— Сейчас проектный институт разрабатывает проект консервации "Северной". После получения всех необходимых экспертиз и согласований шахта будет законсервирована. Самым безопасным способом отработки остаточных запасов шахты (находящихся вне зоны затопления) остается отработка со стороны шахты "Комсомольская", которая граничит с шахтой "Северная". В дальнейшем специализированной проектной организацией будет разработан проект отработки этих запасов. Предположительно подготовка южного блока шахты "Северная" начнется в 2020 году. Так что время у нас есть.

— Какова сейчас самообеспеченность "Северстали" коксующимся углем, насколько она может измениться в ближайшие годы? © РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Эксперты рассказали об инвестрейтингах российских регионов

— Мы ожидаем, что наша самообеспеченность углем, которая снизилась в 2016 году до примерно 70%, в 2017 году составит около 66% (снижение год к году из-за планового перемонтажа лав). Соответственно, в 2018 году она восстановится обратно до 70%. В любом случае у нас сохраняется достаточно высокий уровень самообеспеченности углем по сравнению с конкурентами.

— Какая сейчас ситуация на "Днепрометизе", сохраняются ли планы по его продаже? Есть ли претенденты на покупку, ведутся ли соответствующие переговоры?

— Не думаю, что это достойная детальных обсуждений тема. "Днепрометиз" — небольшая компания даже в масштабах нашего метизного подразделения, в том числе по причине геополитических проблем. Нам так и не удалось получить необходимых разрешений регулирующих органов и закрыть сделку. Но предприятие работает стабильно, генерирует денежный поток. Интерес проявляет широкий круг инвесторов, и мы просто ждем хороших предложений. Поэтому эта тема не является для нас проблемной.