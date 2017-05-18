Виталий Игнатьев: КПП Молдавии и Украины приведут к гуманитарной катастрофе

Молдавия и Украина договорились установить совместный контроль на приднестровском участке границы. Власти непризнанного Приднестровья стремятся этого не допустить, предлагая обсудить проблему в переговорном формате "5+2", в котором участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. При этом в Тирасполе утверждают, что последствия такого шага Кишинева и Киева приведут не только к потерям в экономике, но могут спровоцировать в Приднестровье гуманитарную катастрофу. О том, почему так полагают в Тирасполе, РИА Новости рассказал глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.

— Виталий Викторович, на ваш взгляд, чем может обернуться для республики совместный контроль Молдавии и Украины на приднестровском участке границы?

- Мы считаем, что последствия в целом для уровня жизни людей в Приднестровье будут носить фатальный, критический характер. Это обусловлено целым рядом факторов. В части экономики мы получаем дополнительные требования Республики Молдова, попытку распространить свое юридическое влияние, свое правовое влияние, силовое влияние и попытку взять под контроль все экспортно-импортные и транспортно-логистические операции, причем не только в отношении грузов и товаров, но и в отношении людей, которые пересекают границу. Если на начальном этапе речь шла об установке одного пункта пропуска, то теперь уже Кишинев и Киев открыто заявляют о намерении установить 13 пунктов пропуска по всему периметру границы. Поэтому ни о какой экономической составляющей данного решения говорить не приходится. Это исключительно политический вопрос, который решается с применением методов экономического давления.

Мы оцениваем наши возможные потери в более 40 миллионов долларов. Последствия могут стать фатальными для такой сферы, как индивидуальное предпринимательство Приднестровья. Нужно отметить, что порядка 70-75% всего импорта идет через пункт пропуска Кучурган. Это касается товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств, детского питания. Так вот, по законодательству Молдовы режим пропуска этих товаров очень отличается от приднестровского. Фактически импорт ни продуктов питания, ни лекарств, ни целого ряда других категорий жизненно важных товаров на территорию Приднестровья просто не попадет.

Последствия будут носить фатальный характер, плюс еще фактор безопасности. Это когда на восточной границе Приднестровья появляются молдавские силовики. Кто гарантирует от разного рода провокаций — вопрос открытый. Эти действия только усугубляют ситуацию, подрывают доверие и фактически ведут к разжиганию вооруженной, силовой фазы противостояния, фазы конфликта. Конечно, в этой ситуации необходимо как-то обеспечить безопасность и получить какие-то дополнительные международные гарантии. Не исключаю, что Приднестровье обратится к России с тем, чтобы разместить российских представителей в качестве силы, обеспечивающей меры безопасности на пунктах пропуска на границе.

— Предпринимались ли попытки объяснить Кишиневу и Киеву негативные последствия совместного контроля для Приднестровья?

- В принципе, Приднестровье говорит об этой проблеме с конца 2015 года. С того момента, как были подписаны соответствующие документы по линии таможенных служб Молдовы и Украины. Мы заявляли на любых уровнях о недопустимости этой меры. Более того, мы предлагали альтернативные способы конструктивного сотрудничества, включая обмен таможенной информацией и прочие меры, которые повысили бы эффективность и прозрачность взаимодействия таможенных органов сторон. Судя по всему, никто не заинтересован во взаимодействии таможенных органов в какой-то прозрачности, потому что любые идеи Приднестровья отвергаются. Нам навязываются другие правила осуществления внешнеэкономической деятельности, импорта и транзита грузов. На встрече в офисе EUBAM (Миссии Европейского союза по приграничной помощи Молдове и Украине, штаб-квартира находится в Одессе — ред.) 10 марта, когда мы представили свою презентацию, мы не получили внятного вразумительного ответа. Мы пытались дискутировать с политическим представителем Молдовы, но он просто покинул зал заседаний. Приднестровье надеялось обсудить эту тему на уровне экспертных рабочих групп по экономике, но тоже не получили внятных вразумительных ответов. Некоторые партнеры говорят, что надо обсуждать не на политическим, а на техническом уровне. Мы пошли навстречу и предложили 21 апреля провести в Тирасполе большую встречу с участием специалистов разного профиля. Мы пригласили представителей более 23 дипломатических представительств и международных организаций, аккредитованных в Кишиневе. Никто, кроме российской стороны, не изъявил желания принять участие. Любые аргументы Приднестровья, любые попытки апеллировать к здравому смыслу отвергаются на корню и не принимаются. Конечная цель этой меры давления — не только взять под контроль экспортно-импортные, транспортные, транзитные и так далее потоки через территорию Приднестровья, контролировать границы Приднестровья, но и фактические поменять региональные условия, усилив позиции как Молдовы, так и Европейского Союза и США здесь. Мне кажется, что во многом корни этих планов лежат в сфере геополитики.

— Планируете ли вы вынести этот вопрос на обсуждение в формате "5+2"?

— Приднестровье настаивает, чтобы эта проблема обсуждалась на уровне заседаний формата "5+2", потому что она требует консолидированного участия всех партнеров. В этом году Приднестровье уже раз шесть или семь официально обратилось к международным партнерам и действующему председательству с тем, чтобы провести в ближайшее время заседание в формате "5+2", потому что вопросы не терпят отлагательства. Мы не получили вразумительного ответа.

Конфликт не урегулирован, есть площадка для его урегулирования. Однако мы видим, что с одной стороны предпринимаются односторонние действия в части удушения и блокирования внешнеэкономической деятельности Приднестровья, с другой стороны некоторые посредники и участники переговорного процесса, а именно действующее председательство ОБСЕ, отказываются проводить полноценные заседания в переговорном процессе в формате "5+2". С июня прошлого года, фактически вот уже год заседания не проводятся. Приднестровье и РФ неоднократно обращались к действующему председательству (глава МИД Австрии Себастьян Курц — ред.), другим участникам с тем, чтобы провести заседания для обсуждения целого ряда вопросов, как вопросов застарелых, так и актуальных и важных вопросов, включая острые проблемы, которые стоят перед нами сегодня в том числе по установлению совместного контроля.

— Как вы думаете, могут ли международные игроки изменить ситуацию к лучшему и прислушаться к мнению официального Тирасполя?

— На ситуацию могут повлиять все участники, которые задействованы, в первую очередь речь идет об участниках переговорного процесса, которые являются гарантами, посредниками и наблюдателями в переговорах. В мире нет таких ситуаций, когда существует неурегулированные вооруженные конфликты, а на границах и в зонах этих конфликтов устанавливаются некие пункты совместного контроля с участием одной из противоборствующих сторон. На наш взгляд, это определенная дерзкая мера в качестве некоего пилотного проекта. Наверное, у кого-то есть желание посмотреть на реакцию и мирового сообщества, и Приднестровья, и других участников на подобного рода односторонние действия.

Конечно, имеются все основания не допустить установления совместного контроля, если наши международные партнеры готовы прислушаться к аргументам приднестровской стороны. Приднестровье при поддержке России делает все возможное, чтобы эти аргументы были услышаны. Мы взаимодействуем на техническом уровне с миссией EUBAM, которая одна из немногих официально подтверждает, что аргументы и озабоченность Приднестровья имеют основания. Наша цель состоит в том, чтобы не создавать проблему, а потом ее решать, а попытаться выработать оптимальный способ, не прибегая к деструктивному изменению обстановки.

— В какой степени вы рассчитываете на поддержку со стороны России в решении этой проблемы?

— Прежде всего Россия — это гарант мира и безопасности на берегах Днестра, это ответственный посредник в переговорном процессе. Россия последовательно соблюдает все договоренности, принципы и процедуры переговорного процесса. Именно поэтому мы занимаем одинаковую позицию в части как переговорного процесса, так и проведения заседаний. Россия также озабочена всем комплексом последствий, которые могут возникнуть в связи с установкой совместных таможенно-пограничных пунктов. Мы взаимодействуем в постоянном режиме. Президент встречался с Григорием Карасиным (статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Российской Федерации — ред.). Ожидаем приезда Сергея Губарева (посол по особым поручениям МИД РФ — ред.). Работа ведется в достаточно высоком темпе. Но с учетом позиций ряда международных партнеров нам надо усилить наше взаимодействие, усилить скоординированные мероприятия с тем, чтобы не допустить катастрофического сценария развития ситуации.

— Вы говорите, что Молдавия не прислушивается к доводам Тирасполя о пагубности совместного контроля и в это же время звучит заявление президента Молдавии Игоря Додона о готовности к взаимодействию с Приднестровьем. Как вы это понимаете?

- С начала года были две встречи лидеров Молдавии и Приднестровья Игоря Додона и Вадима Красносельского — 4 января встреча в Бендерах и 30 марта в Голерканах. Обсуждались актуальные вопросы. Сами встречи уже являются подтверждением готовности к сотрудничеству. Мы полагаем, что пора переходить от заявлений к практическим делам, к практическому взаимодействию. Приднестровье, откликаясь на просьбу молдавской стороны, пошло навстречу в рамках отмены уголовных дел, уголовного преследования в отношении десяти представителей органов власти Молдовы, включая сотрудников полиции. Это и оптимизация миграционного законодательства. Это нормализация деятельности румынских школ на территории Приднестровья. Это и решение вопроса молдавских землепользователей, имеющих угодья в Дубоссарском районе.

Приднестровье на практическом уровне сделало ряд встречных шагов, ожидая аналогичного движения со стороны Молдовы. Однако мы пока не увидели ни одного практического шага в этом направлении. Более того, руководители на встрече 30 марта обсуждали возможность совместного обращения в адрес действующего председателя ОБСЕ Себастьяна Курца с тем, чтобы австрийское председательство организовало встречу в формате "5+2" в самое ближайшее время. Президент Приднестровья предложил эту идею, но никакой поддержки с молдавской стороны не последовало.

Приднестровье не отказывается от диалога с молдавской стороной ни на каком уровне. Диалог ведется и будет вестись. И на высшем уровне, и на уровне политических представителей сторон, и на уровне экспертов.

Поэтому в комплексе совместный контроль на границе является очень опасным вызовом. Рассчитать какие-то сценарии и последствия достоверно не представляется возможным в силу того, что это охватывает очень много сфер. Но однозначно можно сказать, что эти односторонние действия приведут к дестабилизации региональной обстановки.

У Приднестровья есть конкретные предложения и идеи, мы их уже озвучивали. Ряд предложений мы направим в органы власти РФ. Мне кажется, что главная наша задача в условиях неурегулированного конфликта — не допускать ухудшения ситуации как в политической сфере, так и в социально-гуманитарной. Недопустимо провоцировать гуманитарную катастрофу такими необдуманными действиями.