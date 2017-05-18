Виталий Игнатьев: КПП Молдавии и Украины приведут к гуманитарной катастрофе

Молдавия и Украина договорились установить совместный контроль на приднестровском участке границы. Власти непризнанного Приднестровья стремятся этого не допустить, предлагая обсудить проблему в переговорном формате "5+2", в котором участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. При этом в Тирасполе утверждают, что последствия такого шага Кишинева и Киева приведут не только к потерям в экономике, но могут спровоцировать в Приднестровье гуманитарную катастрофу. О том, почему так полагают в Тирасполе, РИА Новости рассказал глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.
— Виталий Викторович, на ваш взгляд, чем может обернуться для республики совместный контроль Молдавии и Украины на приднестровском участке границы?
Последствия будут носить фатальный характер, плюс еще фактор безопасности. Это когда на восточной границе Приднестровья появляются молдавские силовики. Кто гарантирует от разного рода провокаций — вопрос открытый. Эти действия только усугубляют ситуацию, подрывают доверие и фактически ведут к разжиганию вооруженной, силовой фазы противостояния, фазы конфликта. Конечно, в этой ситуации необходимо как-то обеспечить безопасность и получить какие-то дополнительные международные гарантии. Не исключаю, что Приднестровье обратится к России с тем, чтобы разместить российских представителей в качестве силы, обеспечивающей меры безопасности на пунктах пропуска на границе.
— Предпринимались ли попытки объяснить Кишиневу и Киеву негативные последствия совместного контроля для Приднестровья?
— Планируете ли вы вынести этот вопрос на обсуждение в формате "5+2"?
— Приднестровье настаивает, чтобы эта проблема обсуждалась на уровне заседаний формата "5+2", потому что она требует консолидированного участия всех партнеров. В этом году Приднестровье уже раз шесть или семь официально обратилось к международным партнерам и действующему председательству с тем, чтобы провести в ближайшее время заседание в формате "5+2", потому что вопросы не терпят отлагательства. Мы не получили вразумительного ответа.
— Как вы думаете, могут ли международные игроки изменить ситуацию к лучшему и прислушаться к мнению официального Тирасполя?
— На ситуацию могут повлиять все участники, которые задействованы, в первую очередь речь идет об участниках переговорного процесса, которые являются гарантами, посредниками и наблюдателями в переговорах. В мире нет таких ситуаций, когда существует неурегулированные вооруженные конфликты, а на границах и в зонах этих конфликтов устанавливаются некие пункты совместного контроля с участием одной из противоборствующих сторон. На наш взгляд, это определенная дерзкая мера в качестве некоего пилотного проекта. Наверное, у кого-то есть желание посмотреть на реакцию и мирового сообщества, и Приднестровья, и других участников на подобного рода односторонние действия.
Конечно, имеются все основания не допустить установления совместного контроля, если наши международные партнеры готовы прислушаться к аргументам приднестровской стороны. Приднестровье при поддержке России делает все возможное, чтобы эти аргументы были услышаны. Мы взаимодействуем на техническом уровне с миссией EUBAM, которая одна из немногих официально подтверждает, что аргументы и озабоченность Приднестровья имеют основания. Наша цель состоит в том, чтобы не создавать проблему, а потом ее решать, а попытаться выработать оптимальный способ, не прибегая к деструктивному изменению обстановки.
— В какой степени вы рассчитываете на поддержку со стороны России в решении этой проблемы?
— Прежде всего Россия — это гарант мира и безопасности на берегах Днестра, это ответственный посредник в переговорном процессе. Россия последовательно соблюдает все договоренности, принципы и процедуры переговорного процесса. Именно поэтому мы занимаем одинаковую позицию в части как переговорного процесса, так и проведения заседаний. Россия также озабочена всем комплексом последствий, которые могут возникнуть в связи с установкой совместных таможенно-пограничных пунктов. Мы взаимодействуем в постоянном режиме. Президент встречался с Григорием Карасиным (статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Российской Федерации — ред.). Ожидаем приезда Сергея Губарева (посол по особым поручениям МИД РФ — ред.). Работа ведется в достаточно высоком темпе. Но с учетом позиций ряда международных партнеров нам надо усилить наше взаимодействие, усилить скоординированные мероприятия с тем, чтобы не допустить катастрофического сценария развития ситуации.
— Вы говорите, что Молдавия не прислушивается к доводам Тирасполя о пагубности совместного контроля и в это же время звучит заявление президента Молдавии Игоря Додона о готовности к взаимодействию с Приднестровьем. Как вы это понимаете?
Приднестровье на практическом уровне сделало ряд встречных шагов, ожидая аналогичного движения со стороны Молдовы. Однако мы пока не увидели ни одного практического шага в этом направлении. Более того, руководители на встрече 30 марта обсуждали возможность совместного обращения в адрес действующего председателя ОБСЕ Себастьяна Курца с тем, чтобы австрийское председательство организовало встречу в формате "5+2" в самое ближайшее время. Президент Приднестровья предложил эту идею, но никакой поддержки с молдавской стороны не последовало.
Приднестровье не отказывается от диалога с молдавской стороной ни на каком уровне. Диалог ведется и будет вестись. И на высшем уровне, и на уровне политических представителей сторон, и на уровне экспертов.
У Приднестровья есть конкретные предложения и идеи, мы их уже озвучивали. Ряд предложений мы направим в органы власти РФ. Мне кажется, что главная наша задача в условиях неурегулированного конфликта — не допускать ухудшения ситуации как в политической сфере, так и в социально-гуманитарной. Недопустимо провоцировать гуманитарную катастрофу такими необдуманными действиями.