Виктор Бут: прошение о помиловании подавать не собираюсь

Верховный суд США отказал российскому бизнесмену Виктору Буту, отбывающему 25-летний срок в тюрьме Мэрион, штат Иллинойс, по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США, в рассмотрении апелляции на решения судов первой и второй инстанции, которые отказали в ходатайстве о пересмотре его дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Решение Верховного суда поставило точку в многолетнем апелляционном процессе, на который защита Бута возлагала основные надежды на освобождение россиянина и его возвращение домой. Корреспондент РИА Новости Евгений Беленький поговорил по телефону с Виктором Бутом о вероятных дальнейших шагах защиты и перспективах взаимопонимания по его делу между Россией и США.

— Виктор, твой адвокат Алексей Тарасов заявил после получения отказа от Верховного суда в принятии в рассмотрение апелляции о пересмотре твоего дела, что правовые механизмы в твоем деле исчерпаны. Как ты сам считаешь?

— Ну, во-первых, я не адвокат, чтобы знать все тонкости, а во-вторых, по выяснении и подтверждении новых фактов всегда есть возможность подать новое ходатайство о пересмотре дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, и это зависит, конечно, от адвокатов и от тех фактов, которые они смогут найти. Фактов таких, надо сказать, может быть очень много, главное здесь — как их искать и где найти финансирование.

— Думаешь ли ты обратиться к президенту Трампу с прошением о помиловании?

— Нет, ни при каком случае. Помилование за преступление, которого я не совершал? Любое обращение за помилованием означает признание своей вины и отказ от всех механизмов защиты.

— Мы говорили с тобой об этом около месяца назад, но за это время многое изменилось: что ты мог бы сказать об администрации Дональда Трампа и какие надежды на подвижки в твоей ситуации можно с ней связывать?

- Думаю, что все надежды надо свернуть, перевязать бечевкой и положить куда-нибудь очень далеко. Надежд никаких не будет: посмотрите, что происходит с Трампом — предвыборная риторика это одно, и американский народ поддержал Трампа именно в силу этой риторики, но когда администрация Трампа пришла к власти, нового президента тут же связали по рукам и ногам. Тут напрашивается аналогия с Арлекином, который сбежал из кукольного театра Карабаса Барабаса. Но это продолжалось недолго, его поймали, привязали к нему все те же веревочки и снова стали его показывать публике, дергая за эти веревочки и заставляя исполнять танцы, поставленные хозяевами театра. Хотя, конечно, это может быть и упрощением. Например, недавний удар по Сирии — здесь все не так просто и по какой логике это было сделано, совершенно непонятно. Почему это было сделано именно во время встречи с китайским президентом, какой политический урон нанес этот удар — по крайней мере, пользуясь теми источниками информации, которые здесь доступны, это понять непросто. Может быть, удар по Сирии на самом деле предназначался не Сирии, а был эдаким сигналом, посланным вовсе не сирийскому руководству или президенту Путину, а Северной Корее и "переданным" через китайского президента? (Смеется.) С другой стороны, наши всегда при необходимости могут послать в ответ на сигнал "Томагавками" свое уведомление "Калибрами", а потом дать окончательный ответ "Тополями". Поэтому за дальнейшее развитие этой ситуации, думаю, можно не волноваться.

— Как ты оцениваешь шаги, которые российские власти предпринимают для твоего освобождения? Их достаточно? Чего ты ожидаешь от России?

— Ну… Во-первых, всегда можно купить больший, чем у Карабаса Барабаса, кукольный театр (смеется). На самом деле нужно просто реально смотреть на вещи, реально рассматривать вопрос — с кем разговаривать в этой администрации, кто в администрации Трампа способен воспринять хоть один разумный довод? С предыдущей администрацией все было ясно, она была на грани недееспособности. Нынешняя администрация пока собственного театра не построила, пользуется тем, что досталось от старой. С кем там разговаривать? Вот возьмите того же госсекретаря Тиллерсона — пока он был в нефтяном бизнесе, он говорил одно, а теперь послушайте любое его заявление… Поэтому может ли быть сейчас какой-то диалог по моему вопросу? Я лично в этом сомневаюсь. Что может сделать сейчас российское правительство? Объявить войну из-за Виктора Бута и Константина Ярошенко? Нет конечно. Надо искать другие формы, раз судебные возможности исчерпаны. Но, боюсь, американцы что-то поймут и будут способны на переговоры только тогда, когда у них будет кто-то арестован или окажется где-то в плену.

Остальные формы — обращения, разговоры, они в Америке не работают. У них утрачены механизмы болевого восприятия: у них не было войны 160 лет, со времен гражданской войны северных и южных штатов. Они этих вещей просто не понимают. Для них нанести ракетный или бомбовый удар где-то, как в ладоши хлопнуть. Главное — показать через СМИ картинку непонятно какого происхождения, мол, вот там вот задыхаются дети. Картинка отрежиссированая и снятая по сценарию. И тут же начинается всемирное оханье и аханье либералов — там детей убивают! А что, детей не убивали в Донбассе во время украинской так называемой контртеррористической операции? Детей не убивали в других местах? Это что, в первый раз? Что, не было обезглавливания детей той же Аль-Каидой?

— Какие книги ты сейчас читаешь?

- Только прочитал две книги из серии "Жизнь замечательных людей", которые мне прислали: о митрополите Тихоне и о Филарете Московском. Это очень интересное чтение, обе книги основаны на архивных материалах, которые раньше были недоступны. Интересно, что некоторые события в этих книгах совпадают с Крымской войной, некоторые — с турецкой кампанией, во время которой российскими войсками была освобождена Болгария, а следующая книга, которую я прочитал, была английским исследованием как раз о Крымской войне. Оказалось очень интересно. Я сделал для себя вывод о том, что между антироссийской риторикой на Западе в середине XIX века, в период подготовки к Крымской войне, и современными атаками западных властей и СМИ на Россию можно проводить самые прямые параллели. То есть совершенно независимо от того, какая власть в России, будь то самодержавие, большевики или нынешняя Российская Федерация, Россия всегда была и всегда будет чужаком и врагом с точки зрения европейских держав и вообще Запада, как бы мы ни хотели с ними дружить. Как бы мы ни старались установить с ними нормальные отношения, они нас будут просто ненавидеть и постоянно искать какие-то наши слабости, чтобы нас расчленить и уничтожить. Только после этого Европа сможет расслабиться. Даже исламская угроза, то, что сейчас Европу наводнили мусульмане и там возникают из-за этого большие проблемы, эти проблемы — не экзистенциальные для Европы. Экзистенциальной проблемой для Европы и Запада была, есть и будет Россия. Совершенно непонятно, почему это так, но это так. Причем напряженность постоянно нагнетается в первую очередь не столько в политической, сколько в эмоциональной сфере. Отовсюду в западных СМИ сейчас только и слышно "Раша, Рашша, Рашшша", знаешь, со злобным таким пришептыванием. Это, конечно, и попытка промывания мозгов собственному населению, но американцы, например, не очень ведутся на это, многие здесь уже устали все это слушать и понимают, что от России у них никаких реальных проблем нет… То, что сейчас мы видим в западных СМИ, очень напоминает антироссийскую кампанию в английских газетах перед Крымской войной в 1852-53 годах. Это и был первый случай, когда газеты практически формировали позицию парламента и королевы. Император Николай I тогда встречался с британской королевой Викторией и считал, что договорился с Англией по поводу Турции, которую тогда называли "больным человеком Европы", об освобождении христиан Южной Европы, в том числе огромных масс православных, от турецкого подданства и создании населенных ими независимых государств.

Но ведь получилось все совсем наоборот: в английских газетах появились статьи о том, что христианским народам Южной Европы гораздо лучше живется под властью турецкого султана, чем будет при создании их собственных государств, которые подпадут под влияние России и Русской православной церкви. Тон статей постепенно становился жестче, превращаясь в антироссийскую истерию, и эти газетные выступления развернули колеса политики в обратном направлении. Это очень интересно — книга, которую я прочитал, написана англичанином, причем написана с достаточно антирусских позиций, но все факты о деятельности британской прессы накануне войны, вот это раздувание антироссийских чувств в общественном сознании в ней приведены очень подробно и детально. Читая это, убеждаешься еще раз в правоте императора Александра III, говорившего, что у России только два союзника — ее армия и флот. Поэтому мы должны понимать, что чем лучше у нас будут "Тополя", чем лучше будут "Калибры", тем спокойнее будет Россия жить и развиваться. Надеяться в ближайшее время на более простые времена не приходится. Сейчас времена сложные, дай Бог, чтобы не началась Третья мировая война, которая может начаться на самом деле в любой момент. Американцы готовятся устроить некое "шоу" для Северной Кореи, но это может закончиться печально, потому что они полностью не отдают себе отчета в том, что делают и к каким последствиям их действия могут привести.

— Виктор, ты следишь за событиями дома, насколько позволяют доступные в американской тюрьме источники информации. Что тебя в последнее время больше всего взволновало?

- Конечно, это взрыв в метро в Санкт-Петербурге, этот город очень близок мне, я его очень люблю, там у меня много родственников, поэтому сообщение об этом взрыве вызвало у меня, конечно, сильные переживания. Жаль, что нет возможности следить за событиями в России по российским СМИ. Сейчас я практически перестал получать газеты регулярно, совсем перестал получать "Российскую газету". Это проблема, которая тянется еще с прошлого года.

Правда, за прошлый год мне, в конце концов, все газеты дослали, а в этом году я еще ни одного номера "Российской газеты" не получил.

— Скажи, со времени нашего предыдущего разговора около месяца назад что-нибудь изменилось в самой тюрьме Мэрион, в режиме содержания в лучшую сторону?

— В лучшую сторону? Только одно: пришла весна (смеется). Теперь есть возможность больше быть на воздухе и даже можно пробовать позагорать.