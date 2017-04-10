Виктор Бут: прошение о помиловании подавать не собираюсь

Верховный суд США отказал российскому бизнесмену Виктору Буту, отбывающему 25-летний срок в тюрьме Мэрион, штат Иллинойс, по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США, в рассмотрении апелляции на решения судов первой и второй инстанции, которые отказали в ходатайстве о пересмотре его дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Решение Верховного суда поставило точку в многолетнем апелляционном процессе, на который защита Бута возлагала основные надежды на освобождение россиянина и его возвращение домой. Корреспондент РИА Новости Евгений Беленький поговорил по телефону с Виктором Бутом о вероятных дальнейших шагах защиты и перспективах взаимопонимания по его делу между Россией и США.
— Виктор, твой адвокат Алексей Тарасов заявил после получения отказа от Верховного суда в принятии в рассмотрение апелляции о пересмотре твоего дела, что правовые механизмы в твоем деле исчерпаны. Как ты сам считаешь?
— Ну, во-первых, я не адвокат, чтобы знать все тонкости, а во-вторых, по выяснении и подтверждении новых фактов всегда есть возможность подать новое ходатайство о пересмотре дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, и это зависит, конечно, от адвокатов и от тех фактов, которые они смогут найти. Фактов таких, надо сказать, может быть очень много, главное здесь — как их искать и где найти финансирование.
— Думаешь ли ты обратиться к президенту Трампу с прошением о помиловании?
— Нет, ни при каком случае. Помилование за преступление, которого я не совершал? Любое обращение за помилованием означает признание своей вины и отказ от всех механизмов защиты.
— Мы говорили с тобой об этом около месяца назад, но за это время многое изменилось: что ты мог бы сказать об администрации Дональда Трампа и какие надежды на подвижки в твоей ситуации можно с ней связывать?
— Как ты оцениваешь шаги, которые российские власти предпринимают для твоего освобождения? Их достаточно? Чего ты ожидаешь от России?
— Ну… Во-первых, всегда можно купить больший, чем у Карабаса Барабаса, кукольный театр (смеется). На самом деле нужно просто реально смотреть на вещи, реально рассматривать вопрос — с кем разговаривать в этой администрации, кто в администрации Трампа способен воспринять хоть один разумный довод? С предыдущей администрацией все было ясно, она была на грани недееспособности. Нынешняя администрация пока собственного театра не построила, пользуется тем, что досталось от старой. С кем там разговаривать? Вот возьмите того же госсекретаря Тиллерсона — пока он был в нефтяном бизнесе, он говорил одно, а теперь послушайте любое его заявление… Поэтому может ли быть сейчас какой-то диалог по моему вопросу? Я лично в этом сомневаюсь. Что может сделать сейчас российское правительство? Объявить войну из-за Виктора Бута и Константина Ярошенко? Нет конечно. Надо искать другие формы, раз судебные возможности исчерпаны. Но, боюсь, американцы что-то поймут и будут способны на переговоры только тогда, когда у них будет кто-то арестован или окажется где-то в плену.
Остальные формы — обращения, разговоры, они в Америке не работают. У них утрачены механизмы болевого восприятия: у них не было войны 160 лет, со времен гражданской войны северных и южных штатов. Они этих вещей просто не понимают. Для них нанести ракетный или бомбовый удар где-то, как в ладоши хлопнуть. Главное — показать через СМИ картинку непонятно какого происхождения, мол, вот там вот задыхаются дети. Картинка отрежиссированая и снятая по сценарию. И тут же начинается всемирное оханье и аханье либералов — там детей убивают! А что, детей не убивали в Донбассе во время украинской так называемой контртеррористической операции? Детей не убивали в других местах? Это что, в первый раз? Что, не было обезглавливания детей той же Аль-Каидой?
— Какие книги ты сейчас читаешь?
Но ведь получилось все совсем наоборот: в английских газетах появились статьи о том, что христианским народам Южной Европы гораздо лучше живется под властью турецкого султана, чем будет при создании их собственных государств, которые подпадут под влияние России и Русской православной церкви. Тон статей постепенно становился жестче, превращаясь в антироссийскую истерию, и эти газетные выступления развернули колеса политики в обратном направлении. Это очень интересно — книга, которую я прочитал, написана англичанином, причем написана с достаточно антирусских позиций, но все факты о деятельности британской прессы накануне войны, вот это раздувание антироссийских чувств в общественном сознании в ней приведены очень подробно и детально. Читая это, убеждаешься еще раз в правоте императора Александра III, говорившего, что у России только два союзника — ее армия и флот. Поэтому мы должны понимать, что чем лучше у нас будут "Тополя", чем лучше будут "Калибры", тем спокойнее будет Россия жить и развиваться. Надеяться в ближайшее время на более простые времена не приходится. Сейчас времена сложные, дай Бог, чтобы не началась Третья мировая война, которая может начаться на самом деле в любой момент. Американцы готовятся устроить некое "шоу" для Северной Кореи, но это может закончиться печально, потому что они полностью не отдают себе отчета в том, что делают и к каким последствиям их действия могут привести.
— Виктор, ты следишь за событиями дома, насколько позволяют доступные в американской тюрьме источники информации. Что тебя в последнее время больше всего взволновало?
Правда, за прошлый год мне, в конце концов, все газеты дослали, а в этом году я еще ни одного номера "Российской газеты" не получил.
— Скажи, со времени нашего предыдущего разговора около месяца назад что-нибудь изменилось в самой тюрьме Мэрион, в режиме содержания в лучшую сторону?
— В лучшую сторону? Только одно: пришла весна (смеется). Теперь есть возможность больше быть на воздухе и даже можно пробовать позагорать.