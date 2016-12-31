Мария Захарова: американские демократы пытаются отомстить Трампу за победу

В уходящем году мы стали свидетелями ожесточенных войн не только на реальном, но и на информационном поле. О "вирусе" ангажированности, которым оказались "заражены" многие уважаемые СМИ, о том, почему Дональда Трампа нельзя назвать "пророссийским кандидатом", и о возможных будущих контактах Москвы и Вашингтона в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Марии Киселевой рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- Как вы оцениваете ситуацию в информационной политике в уходящем году?
- Приведите, пожалуйста, пример.
И вот такие попытки исказить российскую позицию во всех аспектах очень рельефно отразились на американских выборах.
- После избрания Трампа и из Вашингтона, и из Москвы звучат высказывания о перспективах нормализации отношений, о возможности встречи лидеров двух стран. Понятно, что этому должна предшествовать большая подготовительная работа. Можно ли в ее рамках в ближайшее время ожидать встречи Лаврова и нового госсекретаря, например на Мюнхенской конференции по безопасности?
Даже с прежней командой, которая абсолютно не скрывала своей антироссийской политики по многим вопросам, мы работали и пытались нащупать те точки, по которым можно вести диалог, хотя были готовы к большему, полноформатному сотрудничеству. Для нас, конечно, есть вещи, на которые мы не можем не реагировать. Но наша принципиальная позиция заключается в следующем: неважно, насколько партнер сложный, — необходимо с ним работать. Блокировка работы приводит к еще большему осложнению отношений. Поэтому как говорили, так и продолжаем говорить: работать будем с любой командой. Мы исходим из того, что, конечно, из тупика, в который привели российско-американские отношения прежние обитатели Белого дома, нужно выходить и сейчас к этому есть все предпосылки.
- Ведутся ли сейчас контакты с командой Трампа по будущему российско-американских отношений после инаугурации нового президента?
— Мы как внешнеполитическое ведомство можем работать с командой, которая представляет власть, а именно является утвержденной. Поэтому мы ждем, когда в Белый дом придет новая администрация, после чего готовы будем с ней работать.
- Правильно ли я понимаю, что мы фактически полностью отказались от переговоров с США по Сирии при нынешней американской администрации, оставив лишь формат телефонных переговоров Лаврова и Керри? Тех же экспертных консультаций в Женеве уже нет…
Я думаю, нужно обратиться к интервью господина Макфола, которое не так давно вышло в российском СМИ, где он сказал фантастическую фразу, которая меня лично удивила, — что все внешнеполитические решения принимались в Белом доме, а не в госдепартаменте. Из этого получается парадоксальная вещь. На пост президента претендовала госсекретарь, которая, по мнению своего же посла, ничего не решала у себя в ведомстве. Мы, конечно, понимаем, что у всех есть свои практики принятия решений и руководство любой страны утверждает принципиальные направления внешней политики, но, безусловно, внешнеполитическое ведомство ведет большое количество вопросов, по которым принимаются решения. То, что сказал Макфол, — это информационная бомба, потому что он раскрыл механику восьмилетней стагнации американской внешней политики. Госдепартамент, как он говорил, был заблокирован в принятии решений, а блокировали эти решения в Белом доме, и это мы видели на практике.