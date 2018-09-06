Перекрытия и огpaничeния движeния транспорта в День города в Москве

С 6 по 10 сентября в связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню города, часть улиц в Москве будет закрыта для автомобилистов. Карта перекрытий движения – в инфографике Ria.ru.