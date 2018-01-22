Всемирный экономический форум

Аналитики Всемирного экономического форума ежегодно публикуют ряд глобальных исследований по странам, представляющих собой многокомпонентные индексы. Среди них индекс вовлечённости стран в международную торговлю, анализ глобальных рисков, индекс глобальной конкурентоспособности, рейтинг стран мира по индексу человеческого капитала и другие. Подробнее – в инфографике ria.ru.