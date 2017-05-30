Рейтинг социально-экономического положения регионов России за 2016 год

Агентство "РИА Рейтинг" представляет ежегодный рейтинг социально-экономического положения регионов России. Подробнее о том, как изменилась ситуация в 2016 году, – в инфографике Ria.ru.