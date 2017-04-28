Девятого мая в России и за рубежом уже в десятый раз пройдёт общественная акция "Бессмертный полк". В прошлом году шествия прошли в 50 странах. В России около 24 миллионов человек вышли на улицы с фотопортретами своих родственников-фронтовиков. Подробнее об акции – в инфографике Ria.ru.