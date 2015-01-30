Проект моста в Крым

Проекта моста через Керченский пролив — в инфографике РИА Новости.
- Проект, безусловно, сложен и интересен с инженерной и конструкторской точки зрения. Но насколько реально в текущих экономических условиях изыскать такие средства, не обескровив всю отрасль дорожного строительства и не оставив без финансирования другие, не менее необходимые строительные объекты дорожной сети России?
По роду работы связан с данной отраслью и надо сказать, что ведь есть очень интересные альтернативы мосту - во всяком случае, в краткосрочной перспективе. Например, вот - проект подвесной канатной дороги - www.str-t.ru/news/101 Стоимость - в 200 (!) раз ниже стоимость моста, возводится в течении года, при этом пропускная способность в несколько раз выше, чем у существующей паромной переправы. По ней можно транспортировать не только пассажиров, но и автомобили. По сравнению с мостовым переходом - нет только возможности переправлять ж/д составы...22:2931.01.20150
- Канатные дороги пусть папуасы натягивают, деньги найдут - надо сразу капитальный строить.05:4701.02.20152
- Ну, если в Германии, Англии, Франции, Норвегии, Италии, Японии, Сингапуре и других - одни папуасы живут, то да - они так и продолжат строить, а мы будем заниматься шапкозакидательством...
Даже если финансирование будет бесперебойным, то ввиду крайней сложности и уникальности строительства, мост, в лучшем случае, заработает в 2019-2020 году (официально запланирована сдача - на декабрь 2018, но мы-то знаем обычную практику...) А что делать уже сейчас, в ближайшие годы? А если ввиду тяжёлой экономической ситуации возникнут перебои с выделением средств - вообще остаться без какого-бы то ни было решения?...20:4601.02.20150
- В своё время хотели намыть дамбу и соединить Косу Тузла с Таманским п- ов, что бы предотвратить его размывание. Однако из за протестов со стороны Украины дело не получило продолжения. Так почему бы не совместить нужное с полезным? А строить мост в любом случае нужно. Это даст хороший толчок и Крыму и Краснодарскому краю. Так что деньги не зря будут потрачены. Если же рассматривать другие проекты (увеличение существующей паромной переправы, создание новых паромных маршрутов и т.д. и т.п) то только как дублёры но не в коем случае не как замену.22:5501.02.20150
- в ответ пользователю Вячеслав Соколов(показатьскрыть)Вячеслав Соколов, Тык уже делали при Сталине мост и не смогли - грунт оч подвижный, слишком много сил (денег) надо угрохать на его укрепление под опоры. А там, как карты лягут.. У немцев же канатная дорога работала, они ей своим войскам хавчик и боеприпасы в Закавказье переправляли. Шоб нефть отрубить, чем и америкосы недавно занимались, прикрываясь чеченцами.
А назад немцы переправляли - трупики героев.... (((((((
Интересно, они кричали "Слава - фашистам, героям - слава!"23:1701.02.20150
- Нда! Как интересно!!! Только все время вертится вопрос - если стоимость моста 280млрд руб + превышение сметы, то почему нельзя сделать тоннель ПОД ЗЕМЛЕЙ типа метро, или как предлагают китайцы - проложить тоннель железный 6полосный по дну моря, а не 4х полочный как мост, и в 3раза дешевле11:3902.02.20150
- Гидрогеологические изыскания дна керченского пролива показывают удручающий результат: донные отложения - 50 (!) метров жидкого ила в глубину. Его ни копать нельзя, ни намывать, ни бурить.22:3102.02.20150
- в ответ пользователю (показатьскрыть)