В Саратове усилят контроль над больницами после жалобы на еду с червями

САРАТОВ, 5 дек — РИА Новости. Губернатор Валерий Радаев потребовал усилить контроль над питанием в медучреждениях после сообщения о том, что в столовой детской инфекционной больницы №5 в Саратове пациенты якобы получили еду с червями, сообщила пресс-служба главы региона.

В группе "Саратов онлайн" в соцсети "ВКонтакте" во вторник было опубликовано сообщение пользователя Виталия Павлова о том, что в детской инфекционной больнице №5 в Саратове, где лежат его жена с ребенком, "еду всё время подают с червями". Свое сообщение он сопроводил фотографией тарелки с едой, в которой лежит, предположительно, червь. В областном минздраве заявили РИА Новости, что проведут проверку по факту публикации, но заверили, что вся пища в больнице готовится с соблюдением санитарных правил и норм.

"Валерий Радаев отметил, что руководство медучреждений обязано быть постоянно на связи для разрешения всех возникающих вопросов. Он потребовал провести работу с руководящим составом учреждений здравоохранения, усилить контроль в части обеспечения качественным питанием, указал на недопустимость данной ситуации", — говорится в сообщении.

Губернатор поручил зампреду правительства области Валентине Гречушкиной и министру здравоохранения региона Наталье Мазиной разобраться по жалобе на некачественное питание и невозможность пациентом получить разъяснения главврача детской инфекционной клинической больницы №5. В пресс-службе отметили, что по поручению главы региона уже создана комиссия, которая в течение дня представит результаты проверки.

"Организация лечебной и хозяйственной работы медучреждения — это прямая ответственность руководителя. Бегать от пациентов, уходить от прямого общения – недопустимо для врача. Это говорит о равнодушном отношении к людям. Возмущение человека, который столкнулся с таким случаем, понятно. Обязательно должны быть сделаны соответствующие выводы", — цитирует Радаева его пресс-служба.