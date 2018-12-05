ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 дек — РИА Новости. Свердловский суд по апелляции прокуратуры ужесточил до семи лет колонии приговор Октябрьского районного суда Екатеринбурга, который ранее назначил штраф бывшему сотруднику полиции Александру Швейкину по делу о взятке, сообщает в среду региональное надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, 7 декабря 2016 года старший участковый уполномоченный полиции изъял у индивидуального предпринимателя алкогольную продукцию, после чего потребовал от управляющей магазина передачи ему 300 тысяч рублей за возврат товара и непривлечение к административной ответственности.

Управляющая магазином перевела часть суммы в размере 50 тысяч рублей, после чего заявила в полицию по факту взятки. После требования о переводе оставшихся денег, Швейкин был задержан, добавили в ведомстве.

Уголовное дело в отношении сотрудника полиции было возбуждено по статьям о получении взятки в крупном размере, злоупотреблении полномочиямии и служебном подлоге. В сентября Октябрьский суд Екатеринбурга признал его виновным и назначил штраф в размере 2,35 миллиона рублей.

Прокуратура не согласилась с приговором и указала в апелляции, что Швейкин признан виновным, в том числе, в совершении особо тяжкого преступления коррупционной направленности, вину в получении взятки не признал, а санкция статьи о взятке должностным лицом предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

"Свердловский областной суд, согласившись с позицией прокуратуры Октябрьского района Екатеринбурга, удовлетворил апелляционное представление прокурора, назначив Александру Швейкину наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 120 тысяч рублей", — говорится в сообщении.