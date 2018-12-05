МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Компания "Парнас Медиа" (владелец телеканала "Супер") заключила с "Яндексом" мировое соглашение и в полном объёме отказалась от исковых требований к нему, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

"Отказываемся от исковых требований в полном объеме", — сказал представитель истца на заседании Мосгорсуда, отметив, что заключено мировое соглашение между сторонами и ему ясны все "последствия отказа от требований".

Ранее четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа", подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий ряда сериалов. После того, как над всем сервисом "Яндекс.Видео" нависла угроза блокировки, поисковик решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик не в состоянии отличить их от пиратских.