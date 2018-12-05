В Москве арестовали главу фирмы, производившей опасную молочную продукцию

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Арестован генеральный директор частной компании ООО "ПО Маслодел", обвиняемый в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщила в среду старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, с августа 2012 по 19 ноября 2018 года генеральный директор ООО "ПО Маслодел" совместно с неустановленными лицами производили молочную продукцию с нарушениями санитарно-технического состояния и с указанием несоответствующей даты производства. Кроме того, в мае 2017 года соучастники реализовали в магазины и пункты общественного питания в Москве сливочное масло, не соответствующее требованиям ГОСТ и техническому регламенту "Пищевая продукция в части ее маркировки".

"В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проверяют на причастность к совершению указанного преступления сотрудников частной компании, а также должностных лиц органов исполнительной власти. Назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза", — сказала она. Гендиректор компании обвиняется в "производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенным группой лиц по предварительному сговору".

По словам Ивановой, в ходе предварительного расследования следователи регионального СК России в сопровождении сотрудников УЭБиПК МВД России, а также при силовой поддержке ОМОН ГУ Росгвардия провели семь обысков по месту жительства обвиняемого, в офисах и по адресу производства масла, в ходе которых изъято более 30 тонн готовой продукции и более 100 тонн сырья, а также печати, штампы и бухгалтерская документация.

Согласно данным следствия, в молочной продукции, распространенной на территории столицы, обнаружено представляющие опасность для жизни и здоровья человека микробное загрязнение, наличие плесени и дрожжей в недопустимых количествах, бактерии группы кишечных палочек, а также золотистый стафилококк.

"Расследование уголовного дела продолжается", — добавила Иванова.