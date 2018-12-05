В Москве арестовали главу фирмы, производившей опасную молочную продукцию

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Арестован генеральный директор частной компании ООО "ПО Маслодел", обвиняемый в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщила в среду старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи проверяют на причастность к совершению указанного преступления сотрудников частной компании, а также должностных лиц органов исполнительной власти. Назначена санитарно-эпидемиологическая экспертиза", — сказала она. Гендиректор компании обвиняется в "производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенным группой лиц по предварительному сговору".
Согласно данным следствия, в молочной продукции, распространенной на территории столицы, обнаружено представляющие опасность для жизни и здоровья человека микробное загрязнение, наличие плесени и дрожжей в недопустимых количествах, бактерии группы кишечных палочек, а также золотистый стафилококк.
"Расследование уголовного дела продолжается", — добавила Иванова.