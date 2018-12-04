СК изучит обстоятельства смерти мальчика в Северодвинске

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. СК России изучит действия сотрудников ФСИН и органов опеки в связи со смертью мальчика из Северодвинска, защитившего мать от ранее судимого мужчины, который проживал с ними в одной квартире, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По словам Петренко, во вторник стало известно о смерти несовершеннолетнего.
"Следственный комитет России намерен принять исчерпывающие меры, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, чтобы все причастные к произошедшему были привлечены к ответственности. В частности, проверяются действия сотрудников службы исполнения наказания, в результате которых ранее судимое лицо бесконтрольно проживало в одной коммунальной квартире с семьей, где воспитывался несовершеннолетний", — сказала Петренко.
В ведомстве также изучат действия участкового и установят, было ли органам опеки и другим контролирующим службам известно о сложностях в семье и почему с их стороны не последовало реакции в случае наличия информации.
"Только за 9 месяцев текущего года 917 детей погибло от преступных посягательств. СК России тщательно расследует каждый такой случай, устанавливая не только непосредственных виновников, но и обстоятельства и причины, которые привели к трагедии", — добавила Петренко.