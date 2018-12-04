СК изучит обстоятельства смерти мальчика в Северодвинске

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. СК России изучит действия сотрудников ФСИН и органов опеки в связи со смертью мальчика из Северодвинска, защитившего мать от ранее судимого мужчины, который проживал с ними в одной квартире, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Год назад мальчик получил тяжелые травмы, защищая свою мать от соседа. Мужчина был судим ранее и проживал в коммунальной квартире с семьей ребенка. За нанесение травм мужчину приговорили к 14,5 годам лишения свободы и взысканию 1 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

По словам Петренко, во вторник стало известно о смерти несовершеннолетнего.

"Следственный комитет России намерен принять исчерпывающие меры, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, чтобы все причастные к произошедшему были привлечены к ответственности. В частности, проверяются действия сотрудников службы исполнения наказания, в результате которых ранее судимое лицо бесконтрольно проживало в одной коммунальной квартире с семьей, где воспитывался несовершеннолетний", — сказала Петренко.

В ведомстве также изучат действия участкового и установят, было ли органам опеки и другим контролирующим службам известно о сложностях в семье и почему с их стороны не последовало реакции в случае наличия информации.

Петренко уточнила, что продолжается расследование дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". В рамках дела СК проверит деятельность фонда благотворительной помощи, который собирал деньги на реабилитацию ребенка за рубежом. Следователи уточнят, действительно ли деньги тратились на целевые нужды фонда.

"Только за 9 месяцев текущего года 917 детей погибло от преступных посягательств. СК России тщательно расследует каждый такой случай, устанавливая не только непосредственных виновников, но и обстоятельства и причины, которые привели к трагедии", — добавила Петренко.