В Москве "заминировали" все железнодорожные вокзалы

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Правоохранители приступили к проверке всех девяти железнодорожных вокзалов в Москве после анонимного звонка с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Уже установлено, что все анонимные звонки исходили из-за рубежа", — сказал собеседник агентства.

Эвакуацию пассажиров пока не проводят. Звонок также не повлиял на движение поездов дальнего и пригородного сообщения.

Массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в России начались 11 сентября 2017 года.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области.

По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Всего в 227 городах было эвакуировано почти 3 миллиона человек из 4,4 тысячи торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.