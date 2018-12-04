В Липецке будут судить женщину, утопившую своего младенца

ВОРОНЕЖ, 4 дек — РИА Новости. Мать троих детей предстанет перед судом в Липецкой области за то, что утопила четвертого ребенка сразу после родов из-за "материальных трудностей", сообщает во вторник региональное управление СК.

В отношении 33-летней женщины было возбуждено дело по статье "убийство матерью новорожденного ребенка". Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

"Обвиняемая, тщательно скрывавшая свою беременность от близких, в марте 2018 года почувствовала признаки родов. Не сообщив мужу об истинной причине своего состояния, отправила его на улицу встречать бригаду "скорой медицинской помощи". В отсутствии супруга мать троих детей над биотуалетом родила четвертого ребенка. Новорожденная девочка упала в ведро вниз головой и захлебнулась содержимым", — говорится в сообщении.

По данным следствия, муж вызвал "скорую", прибывший фельдшер констатировала смерть младенца. Согласно выводам экспертов, девочка родилась здоровой и доношенной.

"В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурантка признала, назвав причиной своего поступка материальные трудности. Не желая иметь четвертого ребенка, она скрывала беременность, на учете в женской консультации не состояла и за медицинской помощью не обращалась", — сообщает следствие.

Эксперты признали женщину вменяемой.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить материалы уголовного дела в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения", — информирует следственное управление.