Панин прокомментировал сообщения о пьяном дебоше

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Актер Алексей Панин отреагировал на сообщения о пьяном дебоше на борту самолета, следовавшего из Стамбула в Москву.

Ранее представитель авиакомпании "Победа" рассказал РИА Новости о неподобающем поведении Панина во время полета. По словам собеседника агентства, актер курил в туалете, нецензурно оскорблял членов экипажа и называл себя "звездой". В компании также отметили, что намерены взыскать с Панина расходы за дебош.

Сам Панин эту информацию опроверг.

"Понятия не имею, о чем идет речь, я сижу дома", — заявил он телеканалу РЕН ТВ.

По словам актера, он проводит время с дочкой и об этой истории узнал от журналистов. При этом Панин подтвердил, что ранее действительно совершил "прекрасную" поездку в Стамбул.

Алексей Панин регулярно оказывается участником скандалов. Так, в августе актера с дочкой по собственной просьбе Панина сняли с рейса Симферополь — Москва, из-за чего пришлось задержать вылет. Очевидцы утверждали, что актер был пьян, разгуливал по салону и не слушался стюардов, однако источник РИА Новости в экстренных службах эту информацию не подтвердил. В авиакомпании "Россия", которой принадлежал самолет, заявили, что могут взыскать с актера убытки за задержку рейса.