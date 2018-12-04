В Московской области один человек погиб в результате взрыва в жилом доме

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Один человек погиб, еще трое пострадали по уточненным данным при взрыве неустановленного устройства в квартире жилого дома в городе Куровское Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Ранее сообщалось о взрыве в квартире трехэтажного жилого дома по адресу: улица Первомайская, дом 70.

"В результате взрыва в квартире на третьем этаже пострадали четыре человека, один из них погиб", — сказал собеседник агентства, добавив, что взрывом выбиты стекла в квартире.

На месте ЧП сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. В качестве одной из версий рассматривается взрыв колбы с химическим веществом.