Панин устроил пьяный дебош на рейсе из Стамбула

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Актера Алексея Панина задержали во Внуково 1 декабря за пьяный дебош на рейсе Стамбул — Москва. Об этом РИА Новости рассказал представитель авиакомпании "Победа", выполнявшей полет.

По словам собеседника агентства, Панин дважды покурил в туалете, игнорируя предупреждения бортпроводников, выкрикивал фразы о том, как лучше всего закрыть детектор дыма салфеткой, и о том, что его бывшая жена была стюардессой и научила его правильно курить в самолете. Кроме того, актер неоднократно оскорблял экипаж, употребляя нецензурные выражения.

"Кричал, что он "звезда" и "в России ему ничего не будет". Распивал алкогольные напитки на борту и требовал принести ему ручку, чтобы он раздавал автографы. Своей вины не отрицал и просил, чтобы его забрали именно сотрудники полиции", — отметил источник.

В "Победе" РИА Новости сообщили, что авиакомпания намерена взыскать с Панина все вынужденные расходы, в том числе за санитарную обработку самолета.