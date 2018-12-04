В Тюмени автобус сбил двух подростков на пешеходном переходе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек – РИА Новости. Пассажирский автобус сбил двух подростков на пешеходном переходе в Тюмени, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной Госавтоиспекции.

"ДТП произошло на регулируемом пешеходном переходе на улице Московский тракт, 39. Пострадали двое детей: 16-летний мальчик и его 12-летняя сестра, госпитализация им не потребовалась", – сказала собеседница агентства.

По предварительным данным, водитель автобуса проезжал на запрещающий сигнал светофора. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются, добавили в ГИБДД.