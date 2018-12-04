Очевидцы сняли на видео драку охранника и пассажира подмосковной электрички

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. "Пятый канал" опубликовал видео драки охранника и пассажира электрички, следовавшей из Александрова в Москву.

На кадрах видно, как на платформе мужчина в куртке с надписью "Охрана" бьет лежащего мужчину, а в это время очевидцы просят его остановиться. Затем мужчина в куртке охранника возвращается в вагон, а его оппонент остается снаружи. На лице избитого пассажира видны следы крови.

По данным очевидцев, инцидент произошел из-за нежелания пассажира без билета покидать общественный транспорт.