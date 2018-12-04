НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек — РИА Новости. Следственные органы в Нижнем Новгороде проверяют информацию об угрозах коллекторов убить детей за долги, сообщает областное следственное управление СК РФ.

Нижегородский телеканал " Кстати " показал сюжет, в котором коллекторы угрожают двум женщинам-сестрам убить их детей за долги перед микрофинансовой организацией, средства в которой взяла их мать. Из сюжета следует, что с родственницей женщины не общались, и о том, что она взяла в займ денежные средства, не знали. В частности, одна из женщина рассказала в сюжете, что ее нашли в соцсетях и прислали фотографию ее ребенка с подписью "А если он сдохнет?" Ее сестра сообщила о том, что позвонивший ей мужчина угрожал повторением трагедии в Ульяновске, где из-за действий коллектора, кинувшего в окно зажигательную смесь, получил ожоги маленький ребенок.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает СУСК.

Деятельность коллекторских агентств в России привлекла внимание после ряда громких скандалов с участием их сотрудников, в том числе после поджога дома в Ульяновской области и угроз женщине в Москве сжечь ее ребенка за долги перед банком. Также сообщалось, что разбойное нападение на семью из трех человек из-за долгов произошло в Новосибирской области.

После этого президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий и ограничивающий деятельность коллекторов в России. Документ устанавливает правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности граждан и порядок их взаимодействия с кредиторами и взыскателями долгов (коллекторами). Закон прямо запрещает коллекторам применять физическую силу и угрожать ее применением, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение.