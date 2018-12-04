Россиянин получил три года колонии за попытку примкнуть к ИГ*

КРАСНОДАР, 4 дек — РИА Новости. Суд дал 18-летнему юноше, задержанному на абхазской границе и собиравшемуся выехать в Сирию, три года колонии за приготовление к участию в деятельности террористической организации, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.

"Собранные следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СК по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 18-летнему Тамирлану Магомедову. Он признан виновным в приготовлении к участию в деятельности террористической организации", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов управления ФСБ по краю.

"По версии следствия, с марта по декабрь 2017 года молодой человек разрабатывал план, направленный на создание условий по выезду в Сирийскую Республику для вступления и участия в террористической организации "Исламское государство"*, — отмечает ведомство.

Как информирует СУСК, Магомедов подписался на новостные каналы, через которые собрал информацию о маршруте следования до Сирии. Он приобрел необходимые вещи, в том числе холодное оружие и выехал на попутном транспорте из Москвы в Краснодарский край.

"Двадцать седьмого декабря 2017 года он прибыл в село Веселое Адлерского района города Сочи, где собирался незаконно пересечь границу между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Между тем, довести свой преступный умысел до конца ему не удалось… Приговором суда Магомедову назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сообщается в релизе.

*Террористическая организация, запрещенная в России