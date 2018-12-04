Во ФСИН опровергли информацию об эпидемии ВИЧ в рыбинской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек – РИА Новости. Информация юриста фонда "Общественный вердикт" Ирины Бирюковой о том, что в колонии №2 в Рыбинске 150 заключенных заразились ВИЧ, не соответствует действительности, говорится в сообщении УФСИН по Ярославской области во вторник.

Бирюкова ранее сообщила в Facebook, что в колонии №2 Рыбинска "похоже… эпидемия ВИЧ". Она отметила, что такая информация поступила правозащитникам "из разных источников", в том числе от родственников и друзей осужденных. Она отметила, что проверяется информация о заражении ВИЧ-инфекцией порядка 150 человек.

"По факту появления в сети интернет сведений о якобы заражении ВИЧ-инфекцией 150 человек в исправительной колонии №2 областного УФСИН сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении УФСИН.

В управлении подчеркнули, что все подозреваемые, обвиняемые и осужденные при поступлении в учреждения УФСИН, а также при освобождении проходят обязательные исследования на ВИЧ-инфекцию.

"Осужденные, инфицированные вирусом иммунодефицита человека, в соответствии с медицинскими показаниями получают антиретровирусную терапию", — добавили в ведомстве.