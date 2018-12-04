В Казани возбудили уголовное дело после срыва концерта группы IC3PEAK

КАЗАНЬ, 4 дек — РИА Новости. Уголовное дело завели после ложного звонка о заложенном взрывном устройстве в одном из клубов Казани, из-за чего был сорван концерт группы IC3PEAK, сообщили РИА Новости в УМВД по Казани.

Концерт группы IC3PEAK должен был состояться в ночном клубе Казани 23 ноября, однако практически сразу после начала выступления в полицию поступил анонимный звонок о якобы заложенном взрывном устройстве. Концерт был прерван, всех посетителей и сотрудников клуба эвакуировали из здания.

"Уголовное дело возбуждено по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма", — сообщили агентству в УМВД.

Ранее были отменены концерты группы IC3PEAK в нескольких городах. В минувшую субботу участница группы IC3PEAK на своей странице в соцсети Instagram заявила о задержании музыкантов в Новосибирске. Позже адвокат Валентин Демиденко сообщил РИА Новости, что всех участников группы отпустили из полиции, где у них проверяли документы и искали наркотики. По словам защитника, никаких претензий музыкантам предъявлено не было. В тот же день состоялся концерт группы в Новосибирске.

В последние несколько недель в российских регионах был отменен ряд концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и "Френдзона". Российские рэперы Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дали концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски.