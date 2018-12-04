В Забайкалье депутата подозревают в организации банды "черных лесорубов"

КРАСНОЯРСК, 4 дек — РИА Новости. Депутата думы городского округа Петровск-Забайкальский Забайкальского края задержали по подозрению в руководстве группой "черных лесорубов" и незаконной рубке леса, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По информации следствия, группа "черных лесорубов" вела деятельность в Петровск-Забайкальском районе долгое время и имела строгую иерархию. В СК сообщили, что депутат гордумы Петровск-Забайкальска был руководителем – определял места рубок, подыскивал участников, контролировал сбыт и распределял доходы.

Преступная деятельность была пресечена полицейскими, которые задержали пятерых участников группы. Группа местных жителей обвиняется по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная порубка лесных насаждений, совершённая организованной группой, в особо крупном размере). В связи с причастностью к преступлениям депутата, дело передано в СК РФ.

"Следователи СКР задержали депутата думы районного центра по подозрению в незаконной порубке леса", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что депутата задержали на 48 часов, готовятся документы для предъявления ему обвинения. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.