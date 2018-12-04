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Происшествия

"Боимся выйти ": почему в Тольятти не могут найти маньяка, режущего девушек

(обновлено: 08:08 04.12.2018)
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© Предоставлено ГУ МВД по Самарской областиПодозреваемый в нападении на женщинПодозреваемый в нападении на женщин
© Предоставлено ГУ МВД по Самарской области

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Виктор Званцев. Тольяттинская полиция третьи сутки подряд разыскивает преступника, нападающего с ножом на женщин. По данным МВД, он тяжело ранил двоих, однако местные утверждают, что пострадавших гораздо больше. Личность и мотивы злоумышленника пока не установлены. Оперативники отрабатывают сразу несколько версий, а тольяттинцы тем временем организуют народные дружины для патрулирования улиц.

Вечерняя прогулка

Вечером 29 ноября в тольяттинских пабликах в соцсетях распространилась информация о покушении на девушку. "В четверг в 19:30 на мою сестру около подъезда напал какой-то урод! Это было в шестом квартале на улице Революционной. Он подбежал сзади, нанес два удара ножом по спине, прорезал ей пуховик и одежду, — написал анонимный пользователь. — Замахнувшись третий раз, он поскользнулся и упал с лестницы, после чего убежал. Это молодой парень, лет 18, славянской внешности, одет в бежевую куртку, черные штаны и темную шапку. К счастью, сестра отделалась неглубокими ранами".

Алексей Фалькин
© Фото : СУ СК России по Свердловской области
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В соцсети отнеслись к этой информации скептически, однако на следующий день о похожем нападении вновь заговорили в социальных сетях и даже местных СМИ. Причем со ссылкой на правоохранительные органы. Инцидент произошел вечером 30 ноября. Двадцатилетняя Татьяна А. получила несколько проникающих ножевых ранений груди и живота. Ее доставили в больницу — она в тяжелом состоянии, находится в реанимации, у нее серьезно повреждены желудок и печень.

В субботу, первого декабря, пострадала 46-летняя женщина. Она тоже госпитализирована.

В соцсетях речь идет уже о десятках пострадавших, в том числе детях. Полицейские пока официально подтвердили лишь два нападения, произошедшие 30 ноября и первого декабря в Автозаводском районе. "Сотрудники УМВД России ведут розыск неизвестного преступника, — сообщили РИА Новости в Главном управлении МВД по Самарской области. — Подозреваемый — мужчина худощавого телосложения, на вид ему 30 лет, рост 160-170 сантиметров, был одет в куртку коричневого цвета и синие джинсы".

Возбуждены уголовные дела по статье УК "Умышленное причинение тяжкого вреда". "Также ставился вопрос о переквалификации на более тяжкую статью "Покушение на убийство", — уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах. — По предварительным данным, подозреваемому никто не мешал завершить нападения убийством, но он почему-то этого не сделал. Его мотивы неясны".

В соцсетях опубликовано видео, на котором, предположительно, зафиксировано одно из нападений.

Расследование находится на особом контроле у областной прокуратуры. "На территории города проводятся оперативные мероприятия, все сотрудники силовых ведомств, а также частных охранных предприятий ориентированы на поиск нападавшего, — уточнили там. — Ведется отработка подучетных лиц, в том числе состоящих на психоневрологическом учете".

Народный гнев

Тольяттинцы, особенно жители Автозаводского района, не на шутку встревожены. По их словам, девушки боятся выходить на улицу, родители — отпускать детей в школу. "По дороге на учебу и домой стараемся держаться группами по семь-восемь человек. Все чувствуют опасность", — рассказал РИА Новости студент одного из колледжей Илья Динюшев.

Таксист Дмитрий Лебедь
© Фото : ИА "Хакасия"
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В полиции также посоветовали горожанам передвигаться только по освещенным местам и не выходить из дома поодиночке. Пока оперативники, работающие в усиленном режиме, ищут нападавшего, тольяттинцы объединяются в народные дружины — как для патрулирования улиц, так и для самостоятельного поиска.

"Я кинул клич в социальных сетях, отозвались сразу около 50 человек. Мы планируем пройтись по тем местам, где произошли преступления. Наша задача — предотвратить новые нападения и по возможности поймать маньяка, — говорит РИА Новости житель Тольятти Олег Галин. — В городе многие напуганы. Есть информация, что после каждого покушения преступник меняет одежду, то есть делает все довольно продуманно. У меня дома жена и двое детей, поэтому я хочу поймать его как можно скорее".

Вечером третьего декабря в Тольятти началось усиленное патрулирование улиц. В качестве ориентировки полиция и гражданские используют скриншот с видеокамер, запечатлевших подозреваемого.

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© МВД РФ
Подозреваемый в нападении на девушек

Петрозаводский почерк

Похожий случай произошел в сентябре в Петрозаводске, когда преступник за сутки жестоко расправился с двумя девушками. Первой жертвой стала 20-летняя студентка медколледжа Людмила Серебрякова. По словам однокурсниц, она вышла на улицу покурить, а преступник подкрался сзади и ударил охотничьим ножом в шею. Вторая жертва, 27-летняя Александра Трифонова, работала офис-менеджером в агентстве по недвижимости. Ее нашли в городском парке прохожие — у девушки еще прощупывался пульс, но она скончалась до приезда бригады скорой помощи.

Машина полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Жернов
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Подозреваемого задержали на следующий день. Им оказался 28-летний Антон Ипатов. В его "послужном списке" шесть судимостей, две из которых — погашенные. Последний срок рецидивист получил в сентябре 2011-го за серию преступлений, в том числе несколько краж и попытку автоугона. На свободу он вышел два года назад. За двойное убийство ему грозит более серьезное наказание — вплоть до пожизненного.

Нападавшему на девушек в Тольятти в случае его успешной поимки светит до десяти лет лишения свободы. Однако, если дело все-же переквалифицируют на статью "Покушение на убийство", срок увеличится вдвое.

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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Wolfas .0
Казнить, нельзя помиловать.
09:02
04.12.2018
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