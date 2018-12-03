В Северной Осетии внедорожник сбил полицейского

ПЯТИГОРСК, 3 дек — РИА Новости. План "перехват" введен в Северной Осетии по поиску водителя, который сбил полицейского на пешеходном переходе и скрылся, сообщает МВД республики.

"Неустановленный водитель на автомобиле, предположительно, марки Toyota, внедорожник серебристого цвета, совершил наезд на сотрудника полиции, который переходил дорогу по пешеходному переходу, в районе мемориала Барбашово поле. Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП полицейский был доставлен в больницу Владикавказа", — говорится в сообщении.

Введен план "перехват", ориентировка на автомобиль передана всем наружным службам полиции, отметили в МВД.