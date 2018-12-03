На Урале родители просят проверить школу на пропаганду гомосексуализма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Уральский родительский комитет направил обращение в региональную прокуратуру и уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области с просьбой проверить на наличие пропаганды гомосексуализма несовершеннолетним организованную руководством одной из школ Екатеринбурга выставку детских плакатов на тему толерантности, сообщил РИА Новости руководитель комитета Евгений Жабреев.

Ранее агентство "Ура.ру" сообщило, что в школе №115 организовали выставку детских плакатов с нарисованными однополыми парами. В то же время представитель департамента образования администрации города сообщила РИА Новости, что рисунков, пропагандирующих нетрадиционные ценности, на выставке плакатов "Толерантный мир" в школе №115 Екатеринбурга не было. В конце ноября полиция Екатеринбурга изъяла для проверки 17 детских рисунков.

"Просим проверить, считаем, что нарушается закон о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних в образовательном учреждении, где принимали участие (в выставке) дети с пятого по одиннадцатый классы. Также просим привлечь к ответственности руководство школы в рамках действующего законодательства", – сказал собеседник агентства.

По его словам, на выставке были представлены рисунки, где изображены однополые пары, радужные флаги и слоган "Нам не дано выбирать ориентацию". Жабреев добавил, что ответ департамента образования Екатеринбурга о том, что рисунков, пропагандирующих нетрадиционные ценности, на выставке не было, комитет не устроил.

"Сейчас ведется позиция, что это сделали старшеклассники, самостоятельно якобы это придумали. Руководству школы и департаменту образования не поможет удержать эту версию по одной простой причине. Потому что даже одиннадцатиклассники не будут этого делать, если им на это не намекнуть. Во-вторых, изначально было известно, что пятые, шестые, вплоть до одиннадцатого принимали участие", – отметил Жабреев.

Он добавил, что даже если маленькие дети не делали рисунки для выставки, то все равно их видели, потому что они были выставлены в общем коридоре школы, что, по мнению Жабреева, нарушает федеральный закон о защите нравственности.

"Надеюсь, что наши надзорные органы проведут хорошую экспертизу", – заключил Жабреев.