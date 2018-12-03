ДОХА, 3 дек — РИА Новости, Юлия Троицкая. Эмиратская авиакомпания Flydubai объяснила задержку вылета своего борта из Москвы.
В офисе авиакомпании опровергли эту информацию, подчеркнув, что нарушений не было.
"Рейс FZ918 Flydubai из "Шереметьево" в Дубай вылетел 2 декабря в 08:57 по местному времени с общей задержкой 3 часа 12 минут, потому что самолет, который был допущен к взлету, вернулся к стойке для дозаправки и противообледенительной обработки перед тем, как во второй раз приступить к взлету в соответствии со стандартными процедурами и в координации с УВД", — уточнили там.