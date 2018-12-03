ДОХА, 3 дек — РИА Новости, Юлия Троицкая. Эмиратская авиакомпания Flydubai объяснила задержку вылета своего борта из Москвы.

Накануне СМИ со ссылкой на авиадиспетчерские службы сообщили, что пилот лайнера FlyDubai попытался вылететь из "Шереметьево" без разрешения, из-за чего полет пришлось экстренно прервать.

В офисе авиакомпании опровергли эту информацию, подчеркнув, что нарушений не было.

"Рейс FZ918 Flydubai из "Шереметьево" в Дубай вылетел 2 декабря в 08:57 по местному времени с общей задержкой 3 часа 12 минут, потому что самолет, который был допущен к взлету, вернулся к стойке для дозаправки и противообледенительной обработки перед тем, как во второй раз приступить к взлету в соответствии со стандартными процедурами и в координации с УВД", — уточнили там.