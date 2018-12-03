В Тольятти возбудили уголовное дело после нападения на женщин

САМАРА, 3 дек — РИА Новости. Полиция возбудила уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровью после нападения на женщин в Тольятти 30 ноября и 1 декабря, розыск злоумышленника продолжается, сообщает в понедельник пресс-служба ГУМВД по Самарской области.

Ранее ведомство сообщало, что в розыск объявлен неизвестный мужчина за нанесение телесных повреждений людям в Автозаводском районе Тольятти. По информации телеканала "Губерния", вечером 30 ноября злоумышленник на аллее Рябинового бульвара ударил ножом 20-летнюю девушку, а вечером следующего дня неизвестный мужчина с похожими приметами на бульваре Космонавтов ранил ножом 46-летнюю женщину. Обе потерпевшие, по данным телеканала, находятся в больнице.

"За причинение тяжкого вреда здоровью 30 ноября и 1 декабря на территории Автозаводского района сотрудники УМВД России по Тольятти ведут розыск неизвестного преступника. По данным фактам следственным отделом УМВД России по Тольятти возбуждены уголовные дела по часть 2 статьи 111 УК РФ", — говорится в сообщении.

На сайте ГУМВД по региону выложены фото и видео, на которых изображен предполагаемый злоумышленник. По данным ведомства, подозреваемый — мужчина худощавого телосложения, на вид ему 30 лет, рост 160-170 сантиметров, был одет в куртку коричневого цвета, синие джинсы и темную вязаную шапку.

В релизе отмечается, что в настоящее время на территории города проводятся оперативные мероприятия, все сотрудники правоохранительных органов, а также частных охранных предприятий ориентированы на поиск подозреваемого. Кроме того, по информации пресс-службы, ведется отработка подучетных лиц, в том числе состоящих на психоневрологическом учете.