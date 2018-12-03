На Алтае проводят проверку после обрушения потолка на ребенка

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку после того, как потолок частично обрушился на ребенка в трехэтажном многоквартирном доме в Бийске, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю.

"Утром 3 декабря в Бийске в одной из квартир трехэтажного многоквартирного дома… произошло частичное обрушение потолочного перекрытия. В момент происшествия в квартире находился 2-летний мальчик, на которого попали фрагменты обрушившегося потолка", — отмечает старший помощник руководителя CУСК по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Она добавила, что ребенок не пострадал, но сильно испугался. "По данному факту… проводится доследственная проверка", — отметила старший помощник.

Предварительно установлено, что в квартире проживает многодетная семья. С 2014 года жители дома неоднократно обращались в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Бийска с просьбой провести капремонт кровли. Кроме того, решением суда на администрацию города была возложена обязанность до 1 ноября сделать капремонт кровли, однако до настоящего времени этого не было сделано.

Рязанцева также подчеркнула, что в ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, в обязанности которых входят вопросы контроля за своевременным ремонтом жилых объектов.