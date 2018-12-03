ВОРОНЕЖ, 3 дек — РИА Новости. Предварительные данные проверки Росздравнадзора не выявили нарушений в действиях врачей воронежской больницы, которые ампутировали 89-летней женщине якобы здоровую ногу, сообщил в понедельник РИА Новости представитель территориального органа ведомства по Воронежской области Александр Шлыков.

История пожилой пациентки воронежской больницы №3 получила в начале ноября резонанс после того, как в правоохранительные органы обратился младший сын женщины, заявивший, что его матери вместо больной правой ноги ампутировали здоровую левую, показаний к ампутации которой, по его словам, не было.

По информации регионального департамента здравоохранения, пациентка была госпитализирована с "поражениями обеих нижних конечностей", а состояние левой ноги из-за острого нарушения кровообращения представляло наибольшую угрозу для жизни.

Полиция завела уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". На волне резонанса оно было передано в СК, а Росздравнадзор объявил, что его региональное управление проверит больницу, где прошла операция. Через несколько дней врачи ампутировали пациентке вторую ногу, а вскоре женщина скончалась.

"Окончательного решения еще нет, потому что нет еще заключения судмедэкспертизы. Поэтому проверка приостановилась. Как только получаем, то будет информация. Предварительно: что тактика врачей была абсолютно правильной. Там была влажная гангрена на той ноге, которую удаляли, а вот та, где были черные пальцы, — она уже год с черными пальцами была", — сказал собеседник агентства.

Шлыков отметил, что на данный момент управление Росздравнадзора ориентируется только на данные медицинской документации, а "этого недостаточно". По его словам, сейчас ждут итог судебно-гистологической экспертизы.