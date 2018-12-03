В отеле в центре Москвы нашли тело мужчины

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. В отеле Four Seasons в центре столицы обнаружили тело мужчины, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству "Москва", что погибшему 39 лет, у него есть судимость за хранение наркотиков. По предварительным данным, смерть наступила из-за алкогольного отравления. Кроме того, на столе в номере нашли порошок неизвестного происхождения.

Следователи начали проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.