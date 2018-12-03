Пассажиры вернувшегося в Читу самолета вылетели к месту назначения

КРАСНОЯРСК, 3 дек — РИА Новости. Пассажиры самолета авиакомпании Aeroservis, вернувшегося в аэропорт Читы, вылетели к месту назначения резервным бортом, сообщили РИА Новости в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что борт авиакомпании Aeroservis, вылетевший в понедельник утром из Читы в один из районов Забайкалья, вернулся в аэропорт вылета. На борту находилось 13 человек, считая членов экипажа. При этом экстренные службы не привлекались.

"Пассажиры вылетели резервным бортом", — сказал собеседник агентства.

В Восточно-Сибирском СУСК на транспорте сообщили, что "по предварительным данным, приборы показали, что упал уровень масла". В самой компании сообщили, что во время полета была выявлена техническая неисправность воздушного судна, в результате чего экипаж авиарейса принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме.