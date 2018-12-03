В Армавире вспыхнул пожар в цехе на площади 650 "квадратов"

КРАСНОДАР, 3 дек — РИА Новости. Пожарные тушат производственный цех в Армавире, где происходит горение на площади 650 квадратных метров, погибших и пострадавших по предварительным данным нет, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"На пульт диспетчера "01" Армавирского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о загорании производственного цеха по адресу: Армавир, улица Матвеева… Происходит горение здания на площади 650 квадратных метров. Созданы боевые участки по тушению пожаров и по защите соседних зданий от угрозы распространения огня", — говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту пожара привлечены звенья газодымозащитной службы, создан штаб службы пожаротушения, на месте работает оперативная группа.

"Предварительно в результате пожара погибших и пострадавших нет", — сообщает спасательный главк.