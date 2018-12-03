Изобретателя бифидока объявили в международный розыск

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Изобретателя бифидока и совладельца фармпроизводителя "Партнер" Игоря Вайнштока заочно арестовали и объявили в международный розыск. Об этом сообщил "Коммерсант".

Отмечается, что предпринимателю вменяют злоупотребление полномочиями и невыплату заработных плат сотрудникам фирмы. Сам Вайншток находится за границей, с обвинениями он не согласен и утверждает, что уголовное преследование против него "является частью плана рейдерского захвата".

"Я был на работе, и мне после обыска позвонили родственники, которые сказали, что оперативники сидят в машине, припаркованной возле подъезда. Поняв, что полицейские ждут меня, я, вместо того чтобы уехать в их сопровождении в "Матросскую Тишину", взял такси и отправился в аэропорт", — заявил предприниматель.

Помимо Вайнштока в деле о невыплате зарплат фигурируют другой совладелец "Партнера" Сергей Иванченко, которого уже поместили под домашний арест, и член совета директоров Николай Загородник, с которого взяли подписку о невыезде.