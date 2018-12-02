МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. В воскресенье утром пассажиры рейса Новосибирск — Екатеринбург авиакомпании S7, в числе которых были участники рок-группы "Чайф", почувствовали недомогание из-за жары в салоне, сообщает E1.ru.

По данным портала, как только трап пассажирского самолета Embraer 170 отъехал, из кондиционеров пошел "обжигающий воздух".

Бортпроводники уверяли пассажиров, что проблемы с температурой воздуха удастся устранить, когда самолет поднимется в небо. Однако вылет постоянно откладывался. При этом и после взлета температура не нормализовалась.

Одна из стюардесс просила прощения за сложившуюся ситуацию перед участниками "Чайф" Владимиром Шахриным и Владимиром Бегуновым.

"Да почему вы перед нами-то извиняетесь — вы перед людьми извиняйтесь!" — возмутился Бегунов.

По словам одного из пассажиров, в салоне самолета было около 40 градусов.

"Здесь же невозможно находиться! <…> Бардак. Просто бардак", — сказал Шахрин.

Из-за жары несколько пассажиров почувствовали себя плохо. Их приводили в себя при помощи нашатыря, воды и влажных полотенец.

"Мы уже доложили о случившемся на землю, по прибытии будем составлять рапорт. К сожалению, больше ничего сделать не можем", — заявила бортпроводница.