На Ямале после пожара в жилом доме госпитализировали пять человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 дек — РИА Новости. Пять человек госпитализированы после пожара в жилом доме в Новом Уренгое (ЯНАО), сообщает в воскресенье региональное управление МЧС.

Уточняется, что информация о пожаре в двухэтажном деревянном доме в экстренные службы поступила около 04.15 (02.15 мск).

"При помощи пожарных лестниц спасено 10 человек… Пять человек госпитализировано в городскую больницу. На данный момент возгорание локализовано, угрозы рядом стоящим зданиям нет. От огня, высокой температуры и воды дом поврежден по всей площади", — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что на месте пожара работают восемь единиц спецтехники и 23 человека. Власти города предоставили автобус для обогрева жильцов дома, в пункте временного размещения находятся 13 человек, остальные отправились к родственникам и знакомым.

В администрации Нового Уренгоя планируют провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, в рамках которого будут рассматриваться вопросы обеспечения погорельцев жильем, добавили в МЧС.