В Нижневартовске увеличили группировку сил для тушения склада

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Пожарные увеличили группировку сил для борьбы с возгоранием на мебельном складе в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что с огнем борются 53 человека и 16 единиц техники.

"Работают 58 человек, 18 единиц техники. Нет ни погибших, ни пострадавших как среди гражданского населения, так и среди личного состава", — рассказал собеседник агентства.

Информация о том, что в Нижневартовске горит мебельный склад, поступила от охранников в 21.55 по местному времени (19.55 мск). Здание было закрыто, внутри из людей никого не находилось. Через 8 минут на место пожара прибыли первые подразделения. На момент их прибытия площадь горения составляла около 1000 квадратных метров с частичным обрушением кровли.

В 00.02 по местному времени (22.02 мск) возгорание было локализовано по всей площади горения.