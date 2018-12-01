В Красноярском крае три поселка остались без света из-за обрыва проводов

КРАСНОЯРСК, 1 дек — РИА Новости. Три поселка в Мотыгинском районе Красноярского края обесточены из-за обрыва проводов неустановленной техникой, сообщается на сайте МРСК Сибири.

"Первого декабря в 14.14 (10.14 мск) зафиксировано отключение в Мотыгинском районе Красноярского края. Обесточены поселки Бельск, Мотыгино и Рыбное. Причиной отключения стал обрыв проводов воздушных линий электропередачи неустановленной сторонней техникой. Сейчас на месте происшествия работает бригада энергетиков. Им удалось обеспечить резервное питание части социально-значимых объектов", — говорится в сообщении.

На место аварии на сетях, в Мотыгинский район, направлена бригада "Красноярскэнерго" из близлежащего Лесосибирска. В компании сообщили, что проведение работ осложняется сложными условиями — для доставки бригад необходимо преодолевать три переправы, в том числе через Ангару и Енисей. Филиал "Красноярскэнерго" переведен в особый режим работы. Организован штаб в правительстве Красноярского края, оперативный штаб МРСК Сибири. Из Красноярска в район направилось руководство "Красноярскэнерго" и представитель краевого министерства ЖКХ.

По данным сервиса Yandex, сейчас в Мотыгино минус 24 градуса. В краевом управлении МЧС сообщили, что над устранением аварии работают 36 человек и две единицы техники.