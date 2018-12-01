В Красноярске задержали подозреваемую в нападении в перинатальном центре

КРАСНОЯРСК, 1 дек — РИА Новости. Полицейские задержали женщину, которая подозревается в том, что несколько дней назад напала на пациентку красноярского перинатального центра, сообщает управление МВД по Красноярскому краю.
В краевом главке МВД не сообщили о мотивах задержанной, однако сам факт конфликтной ситуации подтвердили. В полиции сообщили, что в дежурную часть поступило сообщение от 32-летней местной жительницы, что неизвестная в больнице внезапно ударила ее в область затылка и скрылась. Сообщается, что женщины были незнакомы.
"Сотрудники МУ МВД России "Красноярское" задержали подозреваемую в нанесении телесных повреждений пациентке медицинского учреждения Октябрьского района краевого центра", — говорится в сообщении.
Подозреваемая доставлена в отдел полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.