В Казани три школьника отравились крысиным ядом

КАЗАНЬ, 1 дек — РИА Новости. Трое школьников одной из казанских школ в пятницу отравились крысиным ядом, сообщает управление Роспотребнадзора по Татарстану.

"В 17.00 мск 30 ноября в управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан поступила информация о госпитализации трех школьников одной из казанских школ с признаками отравления крысиным ядом", — говорится в сообщении.

Специалистами управления было организовано обследование школы.

"В ходе обследования, рассмотрения документов и опроса персонала школы установлено, что дератизационные обработки (от грызунов) проводятся фирмой дезинфекционного профиля по договору. Выявлены нарушения при организации и проведении обработок, в том числе приманка для грызунов была разложена в доступном для детей месте", — отмечает ведомство.

Подчеркивается, что лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности. Ситуация остается на контроле управления.

По информации минздрава Татарстана, состояние школьников оценивается как удовлетворительное.