В Керчи потушили крупный пожар на мебельном складе

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Пожар, охвативший более 350 метров на мебельном складе в центре Керчи, потушили, сообщает крымское управление МЧС.

"Пожар на мебельном складе в городе Керчь ликвидирован, жертв и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Возгорание произошло днем в пятницу. Огонь быстро распространился по помещению склада, возникло сильное задымление.

По данным спасательного ведомства, площадь горения составила 368 квадратных метров, причины пожара выясняют эксперты.

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