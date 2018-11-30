В Саратове ребенок погиб, провалившись с отцом под лед

САРАТОВ, 30 ноя — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели пятилетнего ребенка, который в пятницу во время прогулки по реке Волга вместе с отцом провалился под лед, сообщило областное следственное управление СК РФ.

По предварительным данным, ребенок на турбазе Зеленого острова в Саратове, которую охраняют его родители, вместе с отцом гулял на Волге, когда лёд не выдержал, и оба оказались в воде.

"Отец попытался вытащить сына, однако своими силами сделать этого не смог. Выбравшись из воды, он позвал на помощь знакомого и дедушку мальчика, которые спустили на воду лодку и достали малыша. Они стали оказывать ребенку первую помощь, а также вызвали сотрудников службы спасения и скорой помощи. Прибывшие сотрудники экстренных служб констатировали смерть ребенка", — говорится в сообщении.

Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, добавили в следственном управлении.