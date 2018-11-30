Защита фигурантов дела об изнасиловании в Уфе не знает о ДНК-экспертизе

УФА, 30 ноя — РИА Новости. Сторона защиты фигурантов дела об изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе не слышала о результатах ДНК-экспертизы, сообщил РИА Новости адвокат одного из подозреваемых Аслям Халиков.

По данным Mash, "эксперты нашли ДНК всех троих полицейских на теле девушки и подтвердили факт сексуального насилия".

"Впервые слышим это от вас. У нас нет результатов экспертизы, следствие не даёт нам такую информацию. Какие-то такие выводы делаются по результатам ряда экспертиз, так что нам пока ничего не известно", — заявил Халиков.

В СК РФ отказались комментировать сообщения СМИ. "Не комментируем",- сказал официальный представитель ведомства.

В уфимскую полицию в конце октября с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия сексуального характера. После случившегося руководство МВД региона уволило двух начальников отдела полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому району, а также начальника отдела по вопросам миграции башкирской полиции. Было возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании.

Кировский районный суд Уфы всех подозреваемых арестовал на два месяца — до 31 декабря. Защита обжаловала постановление районного суда в высшей инстанции, но Верховный суд Башкирии оставил арест в силе. Сторона защиты заявляла о наличии алиби у двух подозреваемых экс-полицейских.