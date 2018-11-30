МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение Адвокатской палаты столицы о лишении Марка Фейгина статуса адвоката, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд постановил оставить апелляционную жалобу без удовлетворения", — сказали в суде.

Постановление квалификационной коллегии палаты было основано на фактах неэтичного поведения Фейгина в Twitter в отношении адвоката Сталины Гуревич и блогера Анатолия Шария. В апреле адвокат Сталина Гуревич сообщила РИА Новости, что адвокатская палата лишила Фейгина статуса, сочтя неэтичным поведение юриста в социальных сетях с использованием нецензурной лексики в отношении коллег-адвокатов и их клиентов.

В октябре 2017 года Хамовнический суд Москвы по иску блогера и журналиста Анатолия Шария взыскал с Фейгина 6 тысяч рублей и обязал адвоката опровергнуть распространенные им сведения в эфире радиостанции "Говорит Москва" о том, что Шарий привлекался по делу о педофилии. Тогда Фейгин утверждал, что информация о подобных обвинениях блогера есть в интернете и "является публичным фактом".

Фейгин принимал участие в качестве защитника в делах Pussy Riot, националиста Ильи Горячева, украинки Надежды Савченко и других.