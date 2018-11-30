Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 30 ноя — РИА Новости. Семья, пострадавшая при взрыве бытового газа в многоэтажном доме в Махачкале, остаётся в тяжелом состоянии, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

"Состояние без изменений, тяжелое. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", — рассказал собеседник агентства.

В четверг три человека были доставлены в Ожоговый центр Махачкалы после взрыва бытового газа в многоэтажном доме. По данным регионального минздрава, пострадала семья — двое взрослых и ребёнок. Они находятся в тяжёлом состоянии: мужчина при взрыве газа получил 70% ожогов тела, а женщина и ребенок получили по 25% ожогов тела.